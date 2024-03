Danse avec les Stars : Insulte, main courante, mise à pied… Inès Reg dévoile tout sur son altercation avec Natasha St-Pier

Après plusieurs jours de polémiques autour d’une «violente altercation» avec Natasha St-Pier dans les coulisses de «Danse avec les Stars», Inès Reg a pris la parole ce dimanche soir dans une longue vidéo postée en story sur Instagram. Vidéo dans laquelle elle détaille ce qu’il s’est passé le 31 janvier dernier, et depuis.

Une mise au point nécessaire. Dans une vidéo postée ce dimanche soir sur Instagram, Inès Reg dit devoir prendre la parole pour expliquer ce qu'il s'est passé entre elle et la chanteuse Natasha St-Pier dans les coulisses de «Danse avec les Stars», le 31 janvier dernier.

Face caméra et au bord des larmes, l’artiste de 31 ans est revenue sur la dispute qui a éclaté alors qu’elle et Natasha St-Pier, toutes deux candidates de l’actuelle saison de «Danse avec les Stars» sur TF1, étaient en train de répéter leur chorégraphie avec leur danseur respectif, chacune dans un studio situé l’un à côté de l’autre. «Je suis désolée d'avoir à expliquer ce qu'il s'est passé le 31 janvier, j'ai honte parce que c'est tellement ridicule... Mais il faut le faire», a-t-elle commencé. «Je suis très souvent à côté de la salle de Natasha St-Pier et Anthony Colette. Très souvent, on entend nos musiques respectives et il n'y a pas de souci. Natasha vient souvent toquer à la porte pour demander à baisser la musique, ce qu'on comprend parce qu'elle fait des interviews…», dit-elle.

«Le 31 janvier, Natasha St-Pier vient deux-trois fois nous demander de baisser la musique. Donc on la baisse (...) Sauf que la dernière fois où elle vient toquer, elle met derrière sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent parce qu'on ne s'entend pas», poursuit-elle. Inès Reg dit être alors allée dans la salle de Natasha St-Pier et de son danseur Anthony Colette pour leur demander de baisser la musique. Ce dernier lui aurait à ce moment-là lancé une petite remarque.

Surprise et gênée, l'humoriste dit s’être mise à rire pour garder une contenance. «Ça te fait rire ? Tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle», lui aurait alors asséné Anthony Colette. À cette nouvelle petite pique, Inès Reg, décontenancée, aurait décidé une nouvelle fois de réagir sur le ton de l'humour : «Je dis : 'J'ai compris, Antho, tu es le mec piquant du couple, et Natasha, c'est la mignonne'». À ce moment-là, Natasha est à ma droite. Elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là : 'Ecoute-moi bien petite salope, les ennemis de mes amis sont mes ennemis’. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Je n'oublierai jamais», raconte Inès Reg dans sa vidéo Instagram.

«Je vous jure qu'au moment où elle m'a dit ça, j'ai vu un éclair. C'est devenu tout blanc. Le seul truc que je me suis dit, c'est : 'Ne pleure pas'. 'Ne montre rien'. (...) Ça m'a fait tellement mal. C'est trop violent. Je n'y crois pas d'avoir entendu ça». Après avoir insulté Inès Reg, Natasha St-Pier l'aurait prise par le bras en la raccompagnant vers la porte en disant : «Et maintenant, tu sors», ajoute l’humoriste en larmes. «Voilà ce qui s’est passé, il n’y a eu aucune menace de mort, aucune insulte» (de sa part à elle, ndlr), martèle l’humoriste dans sa story, qui dit que la séquence a été filmée, et l’assure : «Je n’ai été que la victime dans l’histoire».

mise à pied

Inès Reg souligne à plusieurs reprises comment être traitée de «salope» par Natasha St-Pier, une star qu’elle admire depuis l'enfance, l’avait «sonnée». Mettant un point d’honneur à ne pas pleurer devant tout le monde, dit-elle, elle explique ensuite être partie s’isoler dans une pièce située «près de la cantine». «Natasha descend pour me rejoindre. Elle me dit : 'Ecoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une saynète et que j'avais le rôle de la méchante’». «Quand elle vient s'excuser, je n'ai pas de haine. J'ai les yeux écarquillés. Je suis juste très mal. Je ne réponds que 'ok' (à ses excuses)», explique Inès Reg pour qui, sur le coup, les excuses ne peuvent pas déjà passer, c'est encore trop tôt, car «c'est grave ce qui vient de se passer».

Le lendemain de la dispute, Inès Reg raconte s'être entretenue avec la production qui la contacte et lui explique que, comme «Danse avec les Stars» est un programme familial, il ne sera pas fait mention de l’événement dans l’émission. En revanche, après avoir visionné la vidéo de Natasha St-Pier proférant l'insulte, les producteurs - qui ont constaté «que ça ne ressemblait en rien à une blague et que le ton de Natasha était très sérieux», comme le rapporte Inès Reg - ont pris la décision de mettre à pied la chanteuse pendant trois jours.

Inès Reg explique avoir reçu un long SMS de la chanteuse (dont elle poste la capture), lui présentant encore ses excuses. «Je dis ça à mes amies», écrit Natasha St-Pier qui plaide le second degré, ce à quoi Inès Reg n'adhère toujours pas.

Main courante

Dans la suite de sa vidéo, l'humoriste dénonce le traitement médiatique de cette histoire et les préjugés racistes dont elle est la victime depuis que l'affaire a éclaté au grand jour : «Si moi, Inès Reg, qui réside dans le 93, d’origine algérienne, j’avais dit à une maman de 43 ans qu’elle était une petite salope, je vous laisse imaginer...». «Ce soir là, j'avais une boule au ventre. Je sentais que cette histoire allait m'échapper, parce que je suis la petite jeune, l'Arabe et la petite meuf du 93... C'est dur mais il faut le dire. Sauf que ce n'est pas la nana du 93 qui a sorti 'petite salope' à quelqu'un de plus âgé. BBC France et TF1 ont vu les images. Ils étaient outrés. Ils m'ont dit, après avoir vu les images, qu'ils allaient sanctionner Natasha. Ils lui ont mis trois jours de mise à pied. Mais en ne voulant pas montrer les images au public, pour éviter une vague de haine à Natasha, c'est moi du coup la cible... Tous les jours je me fais insulter de grosse, d'Arabe, de racaille...», a-t-elle ajouté, en larmes.

Inès Reg est également revenue sur la main courante déposée par la chanteuse (ainsi que par Anthony Colette), qu'elle a appris par voie de presse, alors même que les choses allaient, semble-t-il, mieux entre elles (entre temps les deux femmes se seraient cordialement ignorées). La chanteuse lui aurait expliquer avoir déposé une main courante dans ces termes : «J’avais peur que tu me casses les jambes». «La seule raison pour laquelle tu as eu peur, c’est parce que [les membres qui composent son équipe, ndlr] sont des Noirs et des Arabes ?», interroge l’humoriste.

Inès Reg a également tenu à faire taire ceux qui sur les réseaux sociaux l'accusent d’homophobie envers Keiona - autre candidate de DALS - abasourdie par cette rumeur qu'elle estime «peut-être encore plus grave» que le reste.

Désormais, officiellement, tout irait mieux. Pour faire taire les polémiques, Inès Reg, Natasha St-Pier et Keiona avaient d’ailleurs publié, le 21 mars dernier, une vidéo sur Instagram dans laquelle elles s'affichaient toutes les trois complices. Inès Reg assure aujourd’hui n’avoir «plus de haine envers personne. Ni envers Natasha, ni envers Anthony». «Je veux prendre Natasha dans mes bras, parler avec elle, la checker. C'est du passé (...) Natasha, tu sais à quel point je ne t'en veux pas», ajoute-t-elle.

«Après cette story de 24 heures, je ne veux plus jamais parler de ces histoires», dit Inès Reg à la fin de sa vidéo, espérant désormais pouvoir se concentrer sur ce qui l’a poussée à participer à «Danse avec les Stars» : le plaisir de danser.