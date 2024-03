Danse avec les Stars : Natasha St-Pier regrette une «mauvaise blague» et dévoile sa version des faits

Dans une suite de publications sur Instagram ce lundi 25 mars, la chanteuse Natasha St-Pier, participante de l’émission «Danse avec les Stars», est revenue sur son altercation avec Inès Reg.

Une «mauvaise blague» aux conséquences importantes. Critiquée par la comédienne Inès Reg dans une longue vidéo publiée sur Instagram dimanche soir après plusieurs jours de polémique autour d’une «violente altercation», la chanteuse Natasha St-Pier a pris la parole ce lundi 25 mars, afin de donner sa version des faits.

«Ce mercredi-là, je m’entraîne dans l'après-midi et je suis filmée. Notre journaliste veut nous poser des questions à mon danseur Anthony (Colette, ndlr) et moi, mais la musique dans la salle d’Inès Reg s’entend à travers nos micros. Je vais seule frapper à la porte d’Inès et Christophe Licata. Je glisse ma tête seulement, et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend», dit-elle dans sa publication sur Instagram. Elle précise alors qu’un premier échange entre Anthony Colette et Inès Reg a lieu et l’amuse.

«Je me dis que je dois jouer le jeu et jouer un personnage à l'opposé de ma personnalité (...). Donc je prends un personnage et je dis : "Je suis peut-être douce et gentille, mais si tu es méchante avec mes amis je peux l'être aussi". Je me souviens d'une altercation d'Inès dans Pékin Express qui avait fait le buzz et je lui dis : "Maintenant, petite sal*pe, sors"», avoue l’artiste québécoise.

Une référence tentée sous le ton de l’humour qui n’est cependant pas acceptée par Inès Reg et son partenaire de danse. «Christophe Licata nous dit : "Les insultes, je ne cautionne pas, ce n’est pas possible !"», explique Natasha St-Pier.

Natasha St-Pier se défend de tout racisme

Après plusieurs minutes d’explication sur l’incident, l'artiste de 43 ans est ensuite revenue sur la main courante déposée à l’encontre d’Inès Reg. Cette dernière l’a d'ailleurs interrogée à ce sujet. Natasha St-Pier lui a alors avoué que «c’est parce qu’(elle) a eu peur» de son équipe qu'elle avait jugé nécessaire de déposer une main courante.

Face à cette réaction, Inès Reg aurait alors déclaré : «Je vois, c’est parce qu’on est des "Noirs" et des "Arabes", c’est ça qui t’a fait peur. Cela s’appelle du racisme, Natasha». Ce qu'a réfuté en bloc la Québécoise qui a fini son explication par un message d’apaisement.

«Ce que je regrette, c’est qu’on n'a pas pu se retrouver toutes les deux autour d’un café pour s’expliquer, parce que je suis certaine que c’est une totale incompréhension», a-telle conclu.