Stranger Things : la conclusion de la saison 5 sera «incroyablement géniale», promet Maya Hawke

En pleine promotion du film «Wildcat», dans lequel elle donne la réplique à son père, Maya Hawke s’est confiée au site américain Collider à propos de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» qui promet, selon elle, de répondre aux nombreuses questions des fans.

Un final plus que satisfaisant. Interrogée par le site américain Collider sur la saison 5 de «Stranger Things», dont la production a officiellement débuté en janvier, Maya Hawke, qui sera prochainement à l’affiche du film «Wildcat» avec son père Ethan Hawke, a laissé entendre que ce cinquième chapitre devrait être à la hauteur des attentes des fans. Si elle avoue ignorer la manière exacte dont la série se termine, la comédienne de 25 ans révèle que tout ce qui se passe avant les deux derniers épisodes promet d’offrir une conclusion époustouflante, où les réponses aux questions que tout le monde se pose seront révélées.

«Je n’ai pas encore reçu les derniers scripts. Donc je n’ai pas eu de réaction et je ne sais vraiment pas ce qui va se passer dans les deux derniers épisodes de la série», prévient-elle. «Je sais toutefois ce qui se passe avant et c'est extrêmement excitant. C'est toujours génial quand ce genre d'énigme d'un monde en construction commence à se dévoiler, et que des questions commencent à trouver des réponses. Je pense que c'était incroyablement géniale de mon point de vue, et je pense que le public le ressentira aussi. C'est très émouvant de se lancer dans le tournage de cette dernière saison, donc je suis excitée», ajoute-t-elle.

À la fin de la saison 4, la ville d’Hawkins se retrouvait éventrée par des failles donnant sur l’Upside Down alors que la bande d’amis, Hopper, et Joyce, parvenaient à se réunir là où tout a commencé. Cette ultime saison 5 comptera huit épisodes au total. Et selon le producteur Shawn Levy, les moyens mis en œuvre pour sa réalisation seront comparables aux blockbusters hollywoodiens, avec un dernier épisode d’une durée proche des deux heures et demie. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment, mais la diffusion n’est pas envisagée avant 2025.