Millie Bobby Brown : son mariage sera célébré par son «papa» de «Stranger Things», Matthew Modine

Le père de Millie Bobby Brown dans la série «Stranger Things», Matthew Modine, a révélé qu'il célébrera prochainement le mariage de sa co-star avec Jake Bongiovi.

De l’écran à la réalité. L’acteur Matthew Modine, qui interprète l’antagoniste Dr Martin Brenner dans «Stranger Things» a annoncé ce 21 mars qu’il officiera lors du mariage de Millie Bobby Brown, sa fille adoptive Eleven dans la série.

«J'ai une de ces licences pour marier les gens et Millie a pensé que ce serait génial, puis Jake a dit que ce serait une excellente idée, alors j'ai écrit les vœux de mariage et ils ont adoré ce que j'ai écrit pour qu'ils se donnent la main et deviennent mari et femme», a-t-il déclaré lors d’une interview avec Access Hollywood. Le duo collabore depuis la première saison de la série de science-fiction sortie en 2016.

your first look at the final chapters of Stranger Things 4. pic.twitter.com/dYIVkDMAPM — Stranger Things (@Stranger_Things) June 14, 2022

Matthew Modine, marié depuis 44 ans à l'actrice Caridad Rivera, a conclu : «C'est une si belle chose de pouvoir unir deux personnes dans un mariage sacré».

La date du mariage encore inconnue

La star d'«Oppenheimer» a révélé qu’il n’avait célébré qu’une seule autre cérémonie de mariage pendant la pandémie de Covid-19, mais qu'elle était «bizarre».

Alors que la date de l'union entre Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du rockeur Jon Bon Jovi, n'a pas encore été annoncée, la comédienne de 20 ans avait plaisanté dans une interview chez MTV en disant que celui qu'elle considère comme son «faux père», célébrerait leur mariage.

En avril 2023, le couple a publiquement annoncé ses fiançailles, après deux ans et demi de relation.