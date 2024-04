Beyoncé : sa fille Rumi, 6 ans, intègre le Top 100 Billboard et bat un record

La fille cadette de Beyoncé et Jay-Z, Rumi, devient la plus jeune artiste féminine à intégrer le Billboard Hot 100, à 6 ans.

Une histoire de famille. Comme ses illustres parents, habitués aux nombreux records, la fille cadette du clan Carter, Rumi, est devenue la plus jeune artiste féminine à intégrer le célèbre Billboard Hot 100, classement qui référence chaque semaine les 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis toutes catégories confondues, a rapporté le magazine.

A seulement 6 ans et neuf mois, la petite fait son entrée dans ce palmarès grâce au titre «Protector», figurant sur l’album «Cowboy Carter» de Beyoncé, qui s’est classé à la 42e place et sur lequel Rumi fait une apparition.

Si Rumi est dorénavant la plus jeune artiste féminine de ce classement, elle reste toutefois devancée par Jordy, qui en 1993, à 5 ans, avait fait son entrée dans le Hot 100 avec son tube «Dur dur d’être un bébé».

Rumi bat le record de sa sœur aînée

Avec cette performance, Rumi bat cependant le record de sa sœur aînée. Blue Ivy, aujourd’hui âgée de 12 ans, était jusqu’alors détentrice du titre de la plus jeune artiste féminine à avoir intégré le Billboard Hot 100. Un titre décroché en 2019, à l’âge de 7 ans, pour son apparition sur le titre «Brown Skin Girl». Une chanson extraite de l’album «The Lion King : The Gift» de Beyoncé, inspiré du film le roi Lion et sorti en parallèle de la bande originale.

Blue Ivy reste toutefois la plus jeune artiste de tous les temps à figurer dans l’un des classements du magazine Billboard. Et pour cause, en 2012, son père Jay-Z avait intégré à son titre «Glory», la respiration et les roucoulements de la petite Blue Ivy, juste après sa naissance, le 7 janvier 2012. La petite était créditée à l'époque sur le morceau sous le nom de «B.I.C», pour Blue Ivy Carter.

Les deux fillettes ont toutefois encore du chemin à parcourir avant d’afficher le palmarès de Beyoncé et Jay-Z. Les deux stars étant, entre autres records, titulaires du plus grand nombre de nominations dans l’histoire des Grammy Awards, avec respectivement 88 nominations ex-aequo. Beyoncé est également de son côté l'artiste la plus primée de cette cérémonie avec 32 gramophones à son actif. Une famille en or.