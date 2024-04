«Que ta famille crève, je veux que tu meures»... Hervé Mathoux évoque les menaces de mort dont il est la cible, chez Jordan de Luxe

Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8, Hervé Mathoux s’est confié sur sa notoriété et les mauvais côtés que celle-ci peut avoir. Notamment les menaces de mort dont il a été la cible sur les réseaux sociaux, en raison de ses commentaires dans le jeu vidéo FIFA.

Drôle de menace. Visage incontournable du football sur CANAL+, Hervé Mathoux a avoué avoir mis du temps à gérer sa notoriété au fil des années, lui qui avait fait ses débuts à l’antenne sur TF1, dans les années 1990. «Moi au début, je suis de nature assez réservée, ça a été assez compliqué pour moi de m’y faire. Être reconnu dans la rue, être scruté dans une file d’attente (…) il a fallu que je me détende avec ça. Et aujourd’hui, honnêtement, je suis détendu», confie-t-il.

S’il explique avoir «échappé à une forme d’anonymat que je recherchais», le journaliste est conscient «qu’il y a des notoriétés plus difficiles à porter» que la sienne, et que ces interactions avec les fans sont globalement positives. «J’estime que dans le monde d’aujourd’hui, être entouré de gens qui vous envoient des ondes positives, qui vous disent qu’ils vous aiment bien, qu’ils veulent être sympas, qu’ils veulent vous être agréables, c’est un luxe invraisemblable. Faut savoir le déguster et accepter les petites contreparties un peu gênantes», précise-t-il.

Des menaces liées à FIFA

Hervé Mathoux révèle toutefois être la cible d’insultes, et même parfois de menaces de mort, sur les réseaux sociaux. «Dans la communauté du foot, il peut y avoir – je ne veux pas généraliser – des gens un peu violents, un peu radicaux on va dire. Donc oui, il faut savoir s’en protéger, ce qui veut dire souvent zapper et ne pas lire. Mais il y a beaucoup d’agressivité», lance-t-il. L’animateur du Canal Football Club précise que les menaces de mort qu’il reçoit «ne sont pas concrètes». «Ce n’est pas : ‘je vais te trouver et te tuer demain matin à 15h’. Mais oui, des choses extrêmement violentes», dit-il.

Bizarrement, ces menaces sont «beaucoup liées à FIFA, le jeu vidéo dont j’ai assuré les commentaires pendant plus de douze ans, dans lequel vous enregistrez des phrases, ce sont des algorithmes, donc elles peuvent être positives, et d’autres non. Et certaines personnes sont furieuses que je dise du mal de leur match, je pense qu’ils sont persuadés que je regarde leur match à travers leur écran».

Il affirme ainsi recevoir «des menaces de mort parce que je me suis moqué d’eux sur un tir raté, ça j’en ai eu beaucoup», poursuit-il. «Je me suis aussi rendu compte que pour plein de gens, et surtout chez la jeune génération, les insultes, ce n’était pas très grave en fait. J’ai reçu des insultes, je ne pourrais même pas vous les donner. ‘Que ta famille crève, je veux que tu meures’, des trucs horribles. Et la même personne, 48 heures après, qui va dire : ‘Au fait, je me suis un peu agacé, mais je vous adore’», ajoute-t-il, philosophe.