Lenny Kravitz : le chanteur en pantalon de cuir à la salle de sport, la vidéo devient virale

Le chanteur américain est devenu viral sur les réseaux sociaux en raison d'une vidéo postée hier sur son compte X. Il apparaît vêtu d'une tenue peu conventionnelle à la salle de sport.

Une rockstar à temps plein. Lenny Kravitz a partagé une vidéo, devenue virale, de lui en train de faire du sport, ce mardi 9 avril, le tout en portant un pantalon en cuir.

Dans la vidéo de quelques secondes, le musicien de 59 ans a fait des exercices de musculation, vêtu d'un pantalon moulant en cuir, d'un débardeur en maille, de lunettes de soleil et de bottes.

Thank God for today! Grateful. Never been better. There are no shortcuts so seize your day. It is all possible. Love! pic.twitter.com/BHqQ63oNOt

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) April 9, 2024