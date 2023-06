«Power our planet» : Lenny Kravitz, Billie Eilish et Ben Harper en concert gratuit ce jeudi soir à Paris

Des stars pour la planète. Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore Ben Harper seront réunis ce jeudi soir au pied de la Tour Eiffel, à Paris, pour un concert caritatif et gratuit «Power our planet».

Il y aura du beau monde ce jeudi 22 juin, sur le Champ-de-Mars, à Paris. Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore Ben Harper donneront de la voix lors du concert caritatif et gratuit «Power our planet : live in Paris», initié par l’ONG Global Citizen pour soutenir la lutte contre la crise climatique et la pauvreté, et organisé en marge du Sommet pour un nouveau pacte financier, lancé et présidé par le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, qui se tient actuellement dans la capitale.

Des artistes français et internationaux comme H.E.R., Finneas (frère de Billie Eilish), Jon Batiste, Mosimann, Ayra Starr et Joé Dwèt Filé se produiront également sur la scène de cet événement qui sera retransmis en ligne (YouTube, Facebook, Instagram…) et diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision, dont CSTAR à partir de 21h10. Un show soutenu par ailleurs par la Ville de Paris et produit par Live Nation.

Des personnalités engagées comme l'actrice oscarisée Michelle Yeoh

Entre deux prestations musicales, les acteurs John Boyega et Norman Reedus, le réalisateur Cyril Dion ou encore les actrices Diane Kruger, Aïssa Maïga, et Michelle Yeoh, récemment oscarisée, prendront la parole.

Au travers de cette campagne, l'ONG espère «une présence et des engagements forts» à Paris de la part du nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et des nations du G20, appelant à un «changement radical». Elle milite ainsi pour que les pays pauvres et en voie de développement puissent accéder «aux financements dont ils ont urgemment besoin pour accélérer leur transition vers les énergies propres, renforcer leur résilience face aux catastrophes naturelles et répondre à leurs besoins les plus pressants».

Le chanteur et musicien Lenny Kravitz, qui se produira devant près de 20.000 personnes qui ont obtenu une place en s’engageant sur le site de l’ONG et qui ont été tirées au sort, a appelé à ne pas rester les bras croisés. «La prochaine génération hérite d'une planète qui est dévastée par le changement climatique. Nous avons le pouvoir de changer les choses avec nos voix et nos actions», a-t-il indiqué dans un communiqué.

En 2021, Global Citizen avait déjà organisé en France un grand concert réunissant Elton John, Ed Sheeran, Doja Cat, Black Eyed Peas, Stormzy et Christine and the Queens.