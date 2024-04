Fallout : une saison 2 est-elle déjà prévue ?

Adaptation du jeu vidéo éponyme créé en 1997, la série «Fallout» vient d’être lancée, avec 8 épisodes de la saison 1 déjà tous disponibles. Et le showrunner Graham Wagner affirme être déjà prêt pour la suite.

On n’est jamais trop prévoyant. Adaptée du célèbre jeu vidéo créé en 1997, «Fallout» et ses huit épisodes sont disponibles sur Prime Video à partir de ce jeudi 11 avril. La série suit l’histoire de Lucy, l’habitante d’un abri où une partie de l’humanité a trouvé refuge afin d’échapper à l’apocalypse nucléaire. Contrainte d’aller chercher de l’aide à l’extérieur de son bunker pour aider les habitants de l’abri numéro 33, elle va découvrir un monde dévasté, peuplé de survivants défigurés par les radiations. Et où une armée baptisée la Confrérie d’Acier a la mission de faire respecter la loi et l’ordre dans les régions dévastées.

La série pilotée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, et produite par Jonathan Nolan (qui réalise les trois premiers épisodes) et Lisa Joy, est l'une des plus attendues de l’année 2024. Les premiers retours de la presse américaine sont très encourageants, et la fiction promet de se terminer sur un cliffhanger au suspense insoutenable qui devrait laisser les téléspectateurs dans l’attente d’une suite. Celle-ci est-elle déjà prévue ? Pour le moment, Prime Video n’a pas annoncé officiellement la production d’une saison 2. Mais selon le showrunner Graham Wagner, tout est prêt si tel est leur désir.

«Nous avons plié la saison 1 et nous avons immédiatement commencé à travailler sur la saison 2 dans l’espoir qu’Amazon soit intéressée. Avec le désir de réduire l’écart entre les deux chapitres. Parce que ce serait bizarre de laisser passer deux ans entre le cliffhanger en conclusion de la saison 1 et la suite», a-t-il expliqué au site américain Collider. «Nous sommes au point où il ne reste plus qu’à embaucher des auteurs, écrire les épisodes, et les tourner. Donc nous sommes prêts à partir, mais il y a beaucoup de décisions à prendre d’ici là. C’est une série massive, qui demande beaucoup d’investissement. Je pense qu’Amazon a envie d’être certain de vouloir une suite avant de donner le feu vert à une saison 2», a-t-il ajouté.