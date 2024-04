Robert Pattinson : sa fiancée Suki Waterhouse révèle le sexe de leur bébé lors de sa performance à Coachella

La compagne de Robert Pattinson, Suki Waterhouse, a révélé avoir eu une fille lors de sa performance au festival Coachella, ce week-end.

Suki Waterhouse aux anges. Près de trois semaines après la naissance de son premier enfant, fruit de sa relation avec Robert Pattinson, la chanteuse a profité de sa performance au festival Coachella, vendredi, pour annoncer le sexe de leur bébé.

Dans un touchant message, l’artiste de 32 ans a révélé qu’elle et l’acteur de «Twilight», 37 ans, avait accueilli une petite fille le mois dernier. «Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais j'ai eu de grands changements dans ma vie récemment, des événements assez importants se sont produits», a lancé Suki Waterhouse qui remontait sur scène pour la première fois depuis son accouchement.

«J'aime les femmes extraordinaires et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma propre petite dame extraordinaire et de rencontrer l'amour de ma vie», a poursuivi, la chanteuse et actrice britannique devenue mère fin mars.

Robert Pattinson girldad is absolutely right but Suki Waterhouse girlmom is everything that is good in this world pic.twitter.com/PBuaRCpYlg

— daisy (@LlKECALLSTOLIKE) April 14, 2024