Kyle Marisa Roth : ce que l'on sait de la mort de la célèbre influenceuse

Kyle Marisa Roth, une influenceuse très populaire aux États-Unis, est décédée à l'âge de 36 ans dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière elle une communauté endeuillée.

L'influenceuse américaine Kyle Marisa Roth, suivie par près de 200.000 personnes sur TikTok, a tragiquement perdu la vie le lundi 15 avril, à l'âge de 36 ans. Connue pour ses commentaires sur les potins d'Hollywood et ses vidéos populaires partagées avec ses milliers d'abonnés sur le célèbre réseau social, la femme laisse derrière elle une communauté en deuil.

Sa sœur Lindsay a relayé la triste nouvelle sur son compte Instagram.

Les circonstances exactes de son décès demeurent encore mystérieuses, laissant sa famille et ses admirateurs dans l'incertitude. Sa mère a partagé des mots poignants sur LinkedIn : «Kyle aimait et vivait avec acharnement. Rien n’a de sens aujourd’hui et nous en saurons davantage dans les prochains jours».

Elle aimait clôturer ses vidéos par la fameuse phrase : «vous en voulez plus ?». Aujourd'hui, cette phrase prend un sens différent pour ses fans qui commentent «I want more», avec un symbole de coeur brisé, sous le post Instagram de sa sœur.