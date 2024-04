Megan Thee Stallion : la rappeuse accusée de harcèlement par son ancien caméraman

Emilio Garcia, l'ancien caméraman de Megan Thee Stallion, a déposé plainte contre la rappeuse américaine. Il l'accuse de grossophobie, lui reproche de l'avoir sous-payé, et affirme avoir été forcé d'assister à un rapport sexuel entre l'artiste et une autre femme.

La rappeuse américaine Megan Thee Stallion est accusée de harcèlement par son ancien caméraman. Selon sa plainte, déposée ce mardi devant un tribunal de Los Angeles, il a notamment été forcé d'assister à un rapport sexuel entre la star et une autre femme, lors d'un trajet en voiture pendant un voyage sur l'île espagnole d'Ibiza, en juin 2022.

Le caméraman «ne pouvait pas sortir de la voiture car elle roulait», et était «mortifié (...) tout au long de ce calvaire», insiste la plainte. Le lendemain de cet incident, il affirme que la chanteuse l'aurait averti, en lui disant «ne parle jamais de ce que tu as vu».

un comportement grossophobe

Lors du même voyage, la rappeuse a également multiplié les attaques grossophobes à son encontre, selon la plainte : elle lui a donné des ordres comme «crache ta nourriture», ou «tu n'as pas besoin de manger», et a été jusqu'à l'insulter.

Quelques semaines plus tard, en août 2022, la rémunération du caméraman a été modifiée. Au lieu de toucher un forfait de 4.000 dollars par mois, il a dû accepter d'être payé à la tâche, sans pour autant modifier son rythme de travail intensif pour suivre la chanteuse.

Ce «nouveau système de facturation a eu pour conséquence que le plaignant a gagné beaucoup moins, car les montants facturés ne reflétaient pas exactement le temps et les efforts réels», explique la plainte.

Le caméraman a fini par protester contre ses conditions de travail et la chanteuse, connue pour ses titres «WAP» et «Hot Girl Summer», a décidé en juin 2023 d'arrêter de recourir à ses services. «Megan a juste besoin de payer à notre client ce qui lui est dû, d'assumer ses actes et d'arrêter ce genre de harcèlement sexuel et de comportement grossophobe», a dénoncé Ron Zambrano, l'avocat du caméraman.

aucune plainte pour harcèlement sexuel

La plainte concerne uniquement des relations de travail, et «aucune plainte pour harcèlement sexuel n'a été déposée», a réagi l'avocat de Megan Thee Stallion, Alex Spiro, auprès du site Page Six. Le représentant de la rappeuse a regretté que le caméraman inclue «des accusations salaces pour tenter de l'embarrasser».

La star a déjà fait les choux gras de la presse people. En 2020, le rappeur canadien Tory Lanez lui avait tiré dans les pieds après une soirée hollywoodienne trop arrosée en 2020. Des faits pour lesquels il a écopé de dix ans de prison l'été dernier.