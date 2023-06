Kourtney Kardashian : pourquoi la star de téléréalité a-t-elle annoncé sa grossesse avec une pancarte à un concert ?

Vendredi 16 juin, au concert de son époux, Travis Barker, Kourtney Kardashian a révélé, d’une manière originale, être enceinte de leur premier enfant. Une annonce remplie de sens.

Kourtney Kardashian attend un heureux événement. La star de téléréalité est enceinte de son quatrième enfant, le premier avec son mari depuis un an le batteur du groupe Blink-182, Travis Barker.

Vendredi 16 juin à Los Angeles, au concert de son époux, Travis Barker, Kourtney Kardashian a révélé, d’une manière originale, être enceinte. L'ainée des sœurs Kardashian a rapidement posté l'annonce de la nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle apparaît sur le grand écran de la salle de concert, brandissant une pancarte où il est écrit «Travis, je suis enceinte».

Le choix de dévoiler sa grossesse de cette manière n’est pas anodin. Kourtney Kardashian fait référence à un clip du groupe Blink-182 dans lequel une femme s'affiche avec cette même pancarte.

Ému, le batteur de 47 ans s’est empressé de rejoindre son épouse, sous les applaudissements du public et des autres membres du groupe.

Kourtney Kardashian est déjà mère de trois enfants : Mason, Penelope et Reign âgés de 13, 10 et 8 ans. Travis Barker a quant à lui deux enfants Landon 19 ans et Alabama 17 ans.