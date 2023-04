Dylan Thiry suspecté de «trafic d'enfants» : dropshipping, cagnotte en ligne... Qui est cet influenceur ciblé par Booba ?

Dylan Thiry, 28 ans, est l’une des nouvelles cibles du rappeur Booba. Ce dernier accuse l’influenceur de participer à un trafic d’enfants, alors que le candidat de téléréalité fait déjà l’objet de nombreuses accusations d’arnaques, depuis plusieurs années.

Un candidat de plus dans l’équipe des «#influvoleurs», affirme Booba. Sur Twitter, le rappeur français alimente via le hashtag une véritable campagne contre Dylan Thiry, l’accusant de trafic d’enfants et de proxénétisme.

Ces accusations sont loin d'être inédites pour le jeune homme de 28 ans, déjà détenteur d’un lourd dossier. Depuis plusieurs années, il est abonné aux polémiques du même acabit, avec de nombreuses accusations d'arnaques concernant le drop-shipping et les produits qu'il commercialise via les réseaux sociaux.

C’est à 23 ans que le jeune Dylan Thiry est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision, pour la 17e saison de Koh-Lanta, diffusée en 2017.

Un premier mensonge à l’époque de Koh-Lanta

À l’époque, le candidat s’était fait remarquer par son arrivée sur la plage cambodgienne en mocassins Gucci, se présentant comme agent immobilier et mannequin professionnel. Lors de la diffusion, Dylan Thiry affirmait avoir collaboré avec la marque italienne. Mais cette dernière a vite démenti.

Dylan Thiry a ensuite enchaîné les programmes comme Les Princes et les Princesses de l’Amour, La Bataille des Couples, et La Villa des cœurs brisés, qui l’ont fait culminer à 1,6 million d’abonnés sur Instagram.

Comme plusieurs de ses homologues, le jeune blond est un coutumier des placements de produits hasardeux, commes des paris sportifs, de l’investissement dans les NFT, ou encore des produits de soin à la composition dangereuse.

Après la création de sa marque d’écouteurs, 21pods, en 2019, il a fait l’objet de nombreux retours de clients n’ayant pas reçu leur commande : «Le fournisseur, qui était chinois, a fermé ses portes du jour au lendemain parce qu’il y avait le Covid», a-t-il justifié très récemment auprès du journaliste expert en téléréalité Sam Zirah.

Des médicaments contre le cancer

En novembre 2022, Dylan Thiry a fait la promotion, sur son profil Snapchat, d’un produit «qui guérit les cellules “cancérigeuses”» : «Ça n’est pas vendu en France ni en Europe parce que c’est plus intéressant pour eux que vous alliez à l’hôpital et que vous payiez une blinde», avait-il assuré à ses abonnés. Il assure aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas d’un placement de produit.

Nouvelle dinguerie de #dylanthiry « des gélules ki guérisse les cellules cancerigeuses fini le cancer et en plus avec un code promo il a juré c est vrai kel héros ce Dylan @Aurelientache #blatarrnaque #balancetoninfluenceur #soutienbooba pic.twitter.com/hE84gD8yz0 — BLATOLOGUE (@blatologue) November 10, 2022

Interrogé par Le Parisien, Sam Zirah journaliste spécialisé dans le secteur de la téléréalité a décrit un personnage «complexe», et manipulateur : «Dylan est quelqu’un qui a réponse à tout (...) Il a une force de persuasion assez impressionnante quand vous êtes en face de lui, même quand vous savez qu’il ment», a témoigné l’animateur de l’émission En toute Intimité, diffusée sur YouTube.

Deux ans plus tôt, en 2020, l’influenceur s’était lancé dans l’humanitaire, secteur peu investi par ses homologues. Là encore, il a fait l’objet de nombreuses controverses. D’abord au Sénégal, où il a été chassé par le maire d’un village.

Détournement de fonds humanitaires, «white saviourism» et religion

Dylan Thiry s’était filmé dans une manifestation sénégalaise, en laissant les images prétendre que le rassemblement lui était dédié. Il avait alors fait l’objet de nombreuses critiques évoquant un syndrome du sauveur blanc (également appelé «white saviourism»).

Ses voyages au Maroc et à Madagascar s’étaient aussi soldés par un scandale : il était revenu de l’un avec le nez cassé par une bagarre avec un bénévole, et de l’autre avec une polémique sur l’usage de 158.000 euros récoltés pour ledit voyage.

Trois des donateurs ont porté plainte contre le jeune homme pour abus de confiance, «influencés par le collectif d’Aide aux victimes des Influenceurs (AVI)», se défend aujourd’hui Dylan.

Converti à l’Islam depuis plusieurs années, Dylan Thiry n’hésite pas à faire jouer ce levier, en invoquant notamment sa religion d’adoption lorsqu’il fait l’objet d’accusations.

Il avait même utilisé ce motif pour justifier son absence dans les émissions de téléréalité. Il s’est avéré par la suite que ce n’était pas lui qui s’était éloigné des programmes, mais bien les productions qui avaient fait le choix de l’écarter.