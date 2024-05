«J'ai laissé mon cœur à Lisbonne» : Taylor Swift remercie ses fans après ses premiers concerts au Portugal

Taylor Swift a exprimé sa gratitude envers ses fans portugais après ses deux premiers concerts donnés à guichets fermés à Lisbonne le week-end dernier, dans le cadre de la partie européenne de sa tournée «The Eras Tour».

Une première fois au Portugal dont elle se souviendra. Lors de sa tournée mondiale «The Eras Tour», Taylor Swift a donné deux concerts à l'Estádio da Luz, à Lisbonne, où l'accueil chaleureux du public a marqué la chanteuse.

It’s official, I left my in Lisbon. My first time in Portugal and you all made me feel like I was right at home. I’ll seriously never forget the way you treated us, the overwhelming love and passion and hands in the air and dancing and how you screamed every lyric!! Muito… pic.twitter.com/4KFQzl7U0j

