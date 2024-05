Taylor Swift : le nom de son dernier album n'est pas inspiré par son ex Joe Alwyn, selon l'acteur Andrew Scott

Le titre du dernier opus de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», n’a pas été inspiré par l'album du groupe WhatsApp, «Tortured Man Club», dont faisait partie son ex-petit ami Joe Alwyn, a révélé Andrew Scott.

Le mystère reste entier. Lors d'un entretien avec Variety, Andrew Scott, connu pour son rôle dans «Sherlock», a nié que le titre du 11e album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department» soit inspiré par le groupe WhatsApp, auquel appartiennent également l'ancien compagnon de la chanteuse, Joe Alwyn, et Paul Mescal.

En 2022, Joe Alwyn a dévoilé qu'un ami en commun, Andrew Scott, avait formé un groupe WhatsApp comprenant lui, et Paul Mescal, appelé «The Tortured Man Club». Étant en couple avec Taylor Swift à l'époque, les fans de la musicienne ont donc supposé que le nom du groupe était à l'origine du titre de son dernier projet, sorti le 19 avril.

«Laissez-moi vous dire ce que c'est ! Ils étaient sur le point de jouer ces personnages torturés, et j'avais joué un personnage torturé dans Fleabag. Il ne s'agissait pas de nos propres caractéristiques ! Je crois qu'il y avait trois textes... Vous savez, comme ces groupes que vous créez et qui s'effondrent», a expliqué le comédien.

Matty Healy au cœur de l'opus de Taylor Swift

Concernant le nouvel album de Taylor Swift, acclamé par la critique et les fans, Andrew Scott a déclaré : «Le nouvel album de Taylor est sensationnel ! Je pense qu'elle est une force de la nature, un être humain extraordinaire, et cet album est vraiment, vraiment incroyable».

La star a indiqué que sa chanson préférée sur l'album est «The Smallest Man Who Ever Lived», dont les auditeurs ont supposé qu'elle parlait de Matty Healy, le chanteur du groupe The 1975, qu'elle a brièvement fréquenté après sa rupture avec Joe Alwyn.

Alors que les «Swifties» (nom de la fanbase de la chanteuse) s'attendaient à ce que le projet soit fortement inspiré par sa relation avec l'acteur britannique, la pop star a surpris tout le monde en faisant régulièrement référence à sa liaison avec le rockeur.

Taylor Swift est actuellement en couple avec Travis Kelce, un joueur de football américain depuis bientôt un an. Le couple a voyagé ensemble à travers l'Europe, où la chanteuse se produit dans le cadre de son énorme tournée «The Eras Tour».