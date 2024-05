CANAL+ lance TV+, une application de streaming avec accès à 80 chaînes de télévision pour 2€ seulement

CANAL+ vient de lancer, ce mercredi 22 mai, TV+, une application de streaming accessible à 2 euros par mois, sans engagement, donnant accès à plus de 80 chaînes de télévision en direct et à la demande. Une offre compatible avec tous les écrans.

Tout au même endroit. CANAL+ poursuit sa stratégie d’agrégateur de contenus en lançant, ce mercredi 22 mai, l’application TV+, une offre de streaming accessible à 2 euros par mois, sans engagement, donnant accès à plus de 80 chaînes de télévision en direct ou à la demande. Compatible sur tous les écrans (TV connectées, consoles, etc.), cette application donne notamment accès à toutes les chaînes de la TNT, des chaînes multithématiques (RTL9, Planète+, MTV, Comédie+…), ainsi que 8 chaînes digitales (Comedy Club, Clique TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct…).

Mieux encore, CANAL+ donne également accès à une partie de ses contenus premium, comme la saison 1 de «Baron Noir», de la série «Tokyo Vice», ou encore le documentaire «Intérieur Sport», consacré à Kylian Mbappé. Une offre qui sera constamment enrichie au fur et à mesure, à commencer par le nouveau spectacle de Florence Foresti «Boys Boys Boys», ainsi que des séries exclusives, des documentaires inédits, et plus encore.

Avec TV+, CANAL+ poursuit sa stratégie d’agrégation de contenus. Pour rappel, ses offres permettent aujourd’hui de regrouper sous un seul abonnement les programmes des principales plates-formes mondiales de streaming : Disney+, Netlfix, Apple TV+, Paramount+, et très prochainement MAX. Un moyen idéal pour réaliser des économies.