Apple Music : Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift... Quel est le meilleur album de tous les temps selon la plate-forme ?

Sortis par Michael Jackson, Amy Winehouse, les Beatles ou encore Beyoncé, Apple Music a publié sa liste des 100 meilleurs albums de l'histoire.

Avis aux mélomanes ! À l’instar du média Rolling Stone, Apple Music a dressé son classement des 100 meilleurs albums de tous les temps, en dévoilant les 10 premiers choix le mercredi 22 mai.

Réalisée par l’équipe d’experts d’Apple Music, aidée d’autres artistes tels que Pharrell Williams, Charli XCX, Maren Morris, Honey Dijon et d’autres auteurs-compositeurs et professionnels du secteur, cette liste est un «choix éditorial, totalement indépendant du nombre de streams», a expliqué la plate-forme, dans un communiqué.

Lauryn Hill, en tête du classement

Après avoir maintenu le suspens pendant dix jours en révélant progressivement les albums sélectionnés, c'est l'opus «The Miseducation of Lauryn Hill» de Lauryn Hill qui a ravi la première place du podium. L'unique opus de l'artiste, sorti en 1998, a remporté cinq Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année et du meilleur album R&B.

We surprised @MsLaurynHill at an intimate dinner in New York to tell her that The Miseducation of Lauryn Hill was No. 1 on our #100BestAlbums list. What does this album mean to you? pic.twitter.com/BslciRVEm0 — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

«C'est mon prix, mais c'est un récit riche et profond, qui implique tant de personnes, tant de sacrifices, tant de temps et tant d'amour collectif», a déclaré la chanteuse à Apple Music, tandis qu'elle a laissé entendre qu'elle travaillait sur un deuxième album, 26 ans après le premier projet.

L'album historique de Michael Jackson, «Thriller», sorti en 1982, s'est hissé à la 2e place. «Il existe peu d'albums pop, ou même d'œuvres d'art, qui dénotent un changement radical dans le temps et dans l'espace comme le faisait «Thriller» de Michael Jackson en 1982», a décrit Apple Music dans le communiqué.

«Abbey Road» des Beatles a complété le top 3 de la vaste liste. Ce 11e album, sorti en 1969, est le dernier enregistré par le quatuor, avant que John Lennon ne mette fin au groupe en annonçant son départ définitif. L'opus reste notamment célèbre pour sa pochette montrant les membres du groupe traversant un passage piéton à Londres.

Beyoncé dans le top 10

Les autres albums notables du top 10 incluent «Purple Rain» de Prince & The Revolution, «Blonde» de Frank Ocean, «Songs in the Key of Life» de Stevie Wonder, «good kid, m.A.A.d city» de Kendrick Lamar, et «Nevermind» de Nirvana.

L'album «Back to Black» d'Amy Winehouse, qui reste l'un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique, apparaît à la 8e place. Le projet a d'ailleurs fait l'objet d'un film éponyme réalisé par Sam Taylor-Johnson, sorti le 24 avril 2024 au cinéma.

Beyoncé, dont le dernier album country «Cowboy Carter» rencontre un grand succès depuis sa sortie le 29 mars, voit son projet «Lemonade» à la 10e place. «Chaque seconde de Lemonade mérite d'être étudiée et célébrée», a notamment déclaré Apple Music à son propos. Sa sœur, Solange Knowles, a obtenu la 93e place avec son album «A Seat at the Table», sorti en 2016.

Un seul album de Taylor Swift

Malgré 11 albums, quatre albums réenregistrés, et six EP, seul l'opus «1989 (Taylor's Version)» de Taylor Swift, sorti en 2023, s'est classé à la 18e place. La pop star bat actuellement tous les records avec son nouveau projet «The Tortured Poets Department», sorti le 19 avril, et sa tournée mondiale The Eras Tour».

Parmi les autres albums notables de la liste figurent «The Blueprint» de Jay-Z (n° 13), «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» de Billie Eilish (n° 30), «Anti» de Rihanna (n° 55), «SOS» de SZA (n° 72), «Un Verano Sin Ti» de Bad Bunny (n° 76), et «Golden Hour» de Kacey Musgraves (n° 85).