The Voice : l'ancien candidat Benjamin Szwarc est décédé à l’âge de 29 ans

Candidat lors de la dixième saison de l’émission The Voice, Benjamin Szwarc est décédé accidentellement à l’âge de 29 ans.

Une tragique nouvelle. Benjamin Szwarc, candidat de l’émission The Voice en 2021, est décédé à l’âge de 29 ans, a confirmé sa famille mercredi 22 mai, après l’annonce de sa disparition sur les réseaux par Cyril Cinélu, gagnant de la saison 6 de la Star Academy.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Benjamin survenu samedi 18 mai 2024», ont fait savoir sa sœur, son frère et ses parents dans une publication Facebook.

«Benjamin était un artiste jusqu’au plus profond de son âme. Il aimait plus que tout chanter, jouer, danser et faire rire les gens. Bien qu’il soit parti bien trop tôt, Benjamin a laissé derrière lui des messages précieux que nous tâcherons de découvrir et comprendre. Repose en paix. Nous t’aimerons toute notre vie», ont-ils poursuivi.

Un souvenir indélébile

Le jeune homme au visage d'ange avait participé aux auditions à l’aveugle de The Voice en 2021, en interprétant le titre «Rêver» de Mylène Farmer.

Malgré sa très belle performance et sa voix unique, saluée par les quatre coachs Marc Lavoine, Amel Bent, Vianney et Florent Pagny, il n’avait, toutefois, pas intégré le concours.