«Je reprends des couleurs» : Florent Pagny, atteint d'un cancer, donne des nouvelles rassurantes

Florent Pagny va de mieux en mieux. Le chanteur, atteint d'un cancer, a donné des nouvelles rassurantes sur ses réseaux sociaux.

Huit mois après l’annonce de son cancer du poumon, le chanteur Florent Pagny se veut rassurant sur son état de santé.

«Tout va très bien !! Je reprends des couleurs en Mer Egée, magnifique», a-t-il écrit en description d’une photo postée sur Instagram.

Le regard vers l’horizon, lunettes de soleil à la main et son fameux bouc de retour, Florent Pagny a rassuré ses nombreux fans.

Plusieurs amis du chanteur, comme Nikos Aliagas, Nolwenn Leroy ou encore Amel Bent, ont également réagi à son post.

En mai dernier, le coach de l’émission The Voice avait annoncé dans une vidéo la fin de son protocole de traitement contre son cancer du poumon.

Malgré la maladie et la chimiothérapie, il n’avait loupé aucun des moments importants de l’émission. C’est même sa candidate, Nour, qui a remporté la saison 11.

L’artiste souhaite tout de même faire une pause : «Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai», avait-il déclaré dans une interview pour Gala.