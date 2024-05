Steven Spielberg : le réalisateur sortira son prochain film le 5 mai 2026

Alors que son précédent long métrage, The Fableman, pouvait ressembler à un testament artistique, Steven Spielberg prépare déjà son prochain film, dont la sortie est prévue pour le printemps 2026.

Un retour au sommet ? Le prochain film de Steven Spielberg sortira en salles le 15 mai 2026, ont annoncé Universal et Amblin Entertainment, le jeudi 23 mai, quatre ans après la dernière réalisation du vidéaste à succès.

Le projet est décrit comme «un film événementiel original», créé et dirigé par le réalisateur emblématique, mais les détails de l'intrigue sont encore inconnus. Toutefois, le cinéaste de 77 ans collaborera de nouveau avec le scénariste David Koepp, connu pour son travail sur des films tels que «Jurassic Park», «Le Monde perdu : Jurassic Park», «La Guerre des mondes» et «Indiana Jones et le Royaume du Crâne de cristal», selon Variety.

Universal a fixé la date de sortie du film au 15 mai 2026, avec Kristie Macosko Krieger à la production, une autre collaboratrice de longue date du réalisateur, bien que le tournage n'ait pas encore de date de lancement annoncée.

Des scores décevants au box-office

Le long-métrage est le seul projet prévu pour cette date, bien qu'il soit programmé entre deux autres projets très médiatisés : «Avengers : La dynastie Kang» de Marvel, prévu pour le 1er mai 2026, et un film sans titre de «Star Wars», réalisé par Taika Waititi, le 22 mai 2026.

Régulièrement situé en haut du box-office, ses récents films n'ont pas été des succès massifs. Son dernier opus, «The Fabelmans», sorti le 22 février 2023, inspiré de sa propre enfance, a été bien accueilli par la critique avec sept nominations aux Oscars, mais a peiné au box-office, rapportant seulement 45 millions de dollars mondialement.

De même, son adaptation de «West Side Story» en 2021, a connu des difficultés commerciales, rapportant 76 millions de dollars pour un budget de 100 millions de dollars, en partie à cause de la pandémie de COVID-19.

Steven Spielberg demeure toutefois une figure influente et prolifique de l'industrie cinématographique, avec des films à succès comme «Les dents de la mer» et «E.T. l'extra-terrestre», ainsi que les franchises «Indiana Jones» et «Jurassic Park». Il a également remporté trois Oscars pour «La liste de Schindler» et «Il faut sauver le soldat Ryan».