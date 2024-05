Green Lantern : James Gunn recrute Damon Lindelof et Chris Mundy pour l’écriture de la série

La série adaptée de l'univers de «Green Lantern» poursuit son développement. James Gunn vient d'annoncer qu’elle sera écrite par Damon Lindelof, créateur des séries «Lost» et «Watchmen» et Chris Mundy, le showrunner d’«Ozark».

Une équipe de rêve. Damon Lindelof (derrière les succès de «Lost», «Leftovers», et «Watchmen») et Chris Mundy (showrunner d'«Ozark» et producteur exécutif et scénariste de la dernière saison de «True Detective: Night Country») ont rejoint l’équipe créative de la série DC «Lanterns» basée sur les héros vus dans les bandes dessinées DC Comics «Green Lantern».

James Gunn, co-PDG de DC Studios, a ce week-end confirmé la nouvelle sur Instagram :

«Oui, c'est vrai. La série Lanterns du DCU est en train de constituer une équipe de scénaristes de choc, basée sur un merveilleux scénario pilote et une bible de Chris Mundy, Tom King et Damon Lindelof. Nous souhaitons la bienvenue à Chris et @damonlindelof qui rejoignent la famille DC Studios (pas besoin de souhaiter la bienvenue au vieux @tomking_tk, qui est ici depuis le début).»

Damon Lindelof connaît bien l'univers des super héros puisqu'il a été acclamé par la critique pour son travail dans «Watchmen» en 2019. La série DC Comics de HBO avait remporté l'Emmy 2020 de la série limitée, ainsi que des prix d'interprétation pour Regina King et Yahya Abdul-Mateen II.

La série n'a pas encore de date de sortie

En janvier de l'année dernière, James Gunn et Peter Safran, co-directeur de DC Studios, avaient fait savoir que «Lanterns», serait l'un des premiers programmes télévisés issus du nouvel univers DC.

Selon Allociné, la série devrait se pencher sur deux personnages bien connus des fans de DC, à savoir Hal Jordan (le pilote d'essai incarné au cinéma par Ryan Reynolds dans «Green Lantern» en 2011) et John Stewart (un ancien marine et l'un des premiers super-héros noirs de DC), qui enquêtent sur un mystère. Un mystère qui selon Peter Safran, «jouera un rôle très important pour nous mener à l'histoire principale que nous racontons dans nos films et à la télévision.»

Nathan Fillion étant l’acteur qui incarnera Green Lantern dans «Superman : Legacy» qui sortira en juillet 2025, il est permis de se demander s'il sera dans la série. Pour le moment, ni le casting, ni la date de sortie de «Lanterns», n'ont été communiqués.