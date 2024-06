Taylor Swift : une fan enceinte partage une photo de son bébé à naître imitant l’un des gestes favoris de la star 

Sur le réseau TikTok, une fan de Taylor Swift a partagé une photographie de son échographie, sur laquelle son bébé à naître forme avec ses mains un cœur, comme le fait régulièrement la star.

Un geste symbolique. Enceinte de son deuxième enfant, une fan de Taylor Swift a publié sur le réseau TikTok une scène qui l’a touchée : une photographie en noir et blanc de son échographie sur laquelle son bébé forme avec ses main un cœur. Un geste que la jeune femme a tout de suite associé à Taylor Swift, la star adoptant régulièrement ce symbole sur scène.

C'est d'ailleurs un montage photo associant son échographie et un cliché de Taylor Swift formant elle aussi un cœur avec ses mains, que la jeune famme a partagé, légendant ce montage d'un «Bébé Swiftie arrive en octobre 2024».

TikTok Nashys_era



Un futur bébé au prénom également symbolique

Une expérience sur laquelle elle est revenue dans les colonnes de Today.com, repéré par NBC News, expliquant avoir d’abord cru à une hallucination, jusqu’à ce que l’échographe ne lui confirme.

«Vous voyez ce que fait le bébé ? Il met ses mains en forme de cœur», a en effet observé ce dernier, raconte-t-elle, avant de partager ce qu'elle a ressenti. «Et j'étais comme, "Oh mon Dieu - c'est incroyable. Je suis la plus grande fan de Taylor Swift"», a-t-elle confié, révélant par ailleurs que le prénom de sa fille à naître serait étroitement lié à l'interprète de «Shake it off».

Alors que le couple a prévu d'appeler leur bébé Blakelynn, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un clin d'œil à l'amitié entre Taylor Swift et Blake Lively.

Déjà maman d'un petit garçon, d'un et demi, elle avait également fait un choix similiare pour le prénom de son fils baptisé Nashton, faisant cette fois référence à la ville où Taylor Swift s'est faite connaître, Nashville.