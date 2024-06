«Scoop» : Gillian Anderson regrette l'évolution du journalisme ces dernières années

Dans le film «Scoop», Gillian Anderson incarne la journaliste britannique Emily Maitlis lors de son interview du prince Andrew sur ses liens avec le prédateur sexuel, Jeffrey Epstein. Un rôle qui lui a permis d’exprimer sa frustration à propos du journalisme.

Rien que la vérité. Après avoir incarné Margareth Thatcher dans «The Crown», Gillian Anderson est de retour sur Netflix avec «Scoop», un thriller dans lequel elle incarne la journaliste britannique Emily Maitlis.

Cette dernière avait réussi en 2019 à convaincre le prince Andrew de réaliser une interview pour la chaîne d’information BBC News à propos de ses liens avec Jeffrey Epstein, et des accusations de viols et d’agression sexuelle le visant personnellement.

Si Gillian Anderson affirme avoir beaucoup de respect et d’admiration pour le métier de journaliste, elle n’a pas manqué d’exprimer sa frustration sur la manière dont certaines publications semblent avoir abandonné leur mission d’information et ses principes de déontologie pour verser dans le sensationnalisme primaire.

«C’est très frustrant de tomber sur des publications qui ne respectent pas le principe d’intégrité, que ce soit l’actualité ou le divertissement, et tombent dans le journalisme de tabloïd», a expliqué la comédienne de 55 ans au site américain Variety.

«Peu d’entre elles respectent la vérité de nos jours, le métier et l’intégrité des journalistes. Ils devraient traiter leur audience comme des adultes, capables de se forger leur propre idée. C’est pourquoi des films comme "Les hommes du président" sont autant appréciés – parce que ce genre de journalisme est de plus en plus rare», poursuit-elle.