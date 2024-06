«Snatchback» : les stars de «Prison Break», Dominic Purcell et Wentworth Miller, réunies dans une nouvelle série

Les stars de «Prison Break» Dominic Purcell et Wentworth Miller seront tous les deux réunis au casting de «Snatchback», fait savoir Variety. Ils y camperont des agents chargés de sauver des otages.

Ils ont de nouveau un plan. Dominic Purcell et Wentworth Miller feront de nouveau la paire dans une série. Variety a annoncé ce mardi que les deux stars de «Prison Break» seront les héros de «Snatchback», en développement chez Universal Television.

Créée par Scott Rosenbaum, qui a travaillé sur «The Shield» et «Chuck», «Snatchback» est «inspirée par la vie d'un véritable officier du renseignement secret qui est toujours actif sur le terrain aujourd’hui, et suit une équipe d'agents privés hautement qualifiés alors qu'ils récupèrent des otages à travers le monde, certains dans les endroits les plus exotiques et dangereux de la planète», indique encore le magazine.

Dominic Purcell et Wenworth Miller avaient incarné les frères Lincoln Burrows et Michael Scofield pendant quatre saisons de «Prison Break» de 2006 à 2009, puis dans «The Final Break», le téléfilm qui avait conclu la série, avant qu’une saison 5 ne soit commandée en 2017.

Le binôme est également apparu dans les séries «The Flash» et «Legends of Tomorrow», Wenworth Miller dans le rôle de Leonard Snart alias Captain Cold, et Dominic Purcell dans celui de Mick Rory alias Heat Wave.