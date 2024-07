«J’étais prête à subir une énorme transformation physique» : Emma Corrin révèle que Marvel a refusé qu'elle suive un entraînement pour «Deadpool & Wolverine»

Alors qu'elle répondait à des questions issues de divers réseaux sociaux, Emma Corrin a confié que Marvel a refusé qu'elle subisse une transformation physique pour «Deadpool & Wolverine».

Interprétant le rôle de l’antagoniste Cassandra Nova dans «Deadpool & Wolverine», prévu pour le 24 juillet, Emma Corrin a révélé dans une nouvelle vidéo pour le GQ britannique que les studios Marvel lui ont refusé un coach personnel pour l'aider à se transformer physiquement pour le film.

Interrogée par un fan sur la nécessité de suivre un entraînement physique pour son premier rôle dans un film d'action, l'actrice a répondu : «C’est drôle parce que j’ai demandé si je pouvais avoir un entraîneur personnel et ils ont dit non».

Cassandra Nova and mutants from the original X-Men trilogy are shown in this newest still of 'DEADPOOL & WOLVERINE'. ⚔️ pic.twitter.com/nz0eQLZpVP — X-Men Updates (@XMenUpdate) July 2, 2024

«Ils ont dit que je n’avais pas besoin de suivre d’entraînement physique. J’étais tellement prête à subir une énorme transformation [physique], mais ils m’ont dit : «Ce n’est absolument pas ce que tu dois faire. S’il te plaît, arrête»», a-t-elle poursuivi.

Pas une fan de l'univers Marvel avant son casting

Emma Corrin a admis l'année dernière ne pas être fan de l'univers cinématographique Marvel lorsque Shawn Levy, le réalisateur de «Deadpool & Wolverine», l'a contacté pour être dans le film, après l'avoir vu jouer dans une adaptation scénique londonienne du roman «Orlando» de Virginia Woolf.

«Je ne suis pas un fan de Marvel. J'ai regardé «Spider-Man» et «Black Panther». Je me suis dit : «Écoutez, vous allez devoir me débriefer là-dessus». C'est un monde tellement complexe. Il y a tellement de choses à faire, c'est un véritable foutoir. Tout le langage et les œufs de Pâques, et cette personne est liée à celle qui a fait ça, et cette personne est revenue et cette personne est morte... c'est incroyable» », a confié la star dans une interview au magazine Empire publiée en août 2023.

«Je comprends vraiment pourquoi cela signifie autant pour tant de gens. C'est un phénomène, et je me sens vraiment chanceuse d'en faire partie. Surtout «Deadpool», parce que j'aime le fait qu'il soit conscient de lui-même et critique de son propre fonctionnement interne», a-t-elle ajouté.

«Deadpool & Wolverine» sort dans les salles françaises le 24 juillet.