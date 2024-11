Miss Univers : date, candidates tricolores, favorites, diffusion… Tout savoir sur la 73e édition

La finale de Miss Univers 2024 approche. Date, lieu, candidate tricolore, favorites, diffusion à la télévision… Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette 73e édition.

Le compte à rebours a commencé pour la 73e édition du concours Miss Univers. Un an après le Salvador, le plus prestigieux concours de beauté au monde se tiendra cette année à Mexico, le 16 novembre prochain. C'est la première fois depuis 17 ans que Miss Univers revient au Mexique.

Tous les préparatifs sont en cours pour accueillir les candidates de 130 pays dans l'une des salles les plus réputées de la capitale, l'Arena de Mexico.

Qui succèdera à la nicaraguayenne Sheynnis Palacios ?

L’an dernier, la candidate française, Diane Leyre, avait été éliminée aux portes du top 20. La France sera cette année représentée par Indira Ampiot, Miss France 2023 (et Miss Guadeloupe 2022).

Mais deux autres Françaises porteront les couleurs de leur région, la Martinique pour Catherine Édouard, et la Guadeloupe pour Coraly Desplan.

Toutes les deux représenteront leur région de façon indépendante.

Selon Télé-Loisirs, Tatiana Calmell (30 ans, représentante du Pérou), Suchata Chuangsri (20 ans, Thaïlande) et Celinee Santos (24 ans, République dominicaine) dominent les prédictions de victoire.

The most memorable night of my life as the new Miss Universe Thailand pic.twitter.com/e5ngtcn2rW

— Opal Suchata () (@Opalsuchaaata) July 15, 2024