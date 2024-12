Taylor Swift : la chanteuse dévoile un livre sur les coulisses de sa tournée à succès «The Eras : Tour»

Après le triomphe de son film-concert l'année dernière, Taylor Swift a dévoilé encore plus de secrets sur sa tournée dans un ouvrage inédit.

Un beau cadeau de Noël pour les fans. Alors qu'elle s'apprête à clôturer sa tournée «The Eras», après près de deux ans sur les routes, Taylor Swift est revenue sur ses moments favoris sur scène, les coulisses, ainsi que les secrets du spectacle dans un livre, intitulé «Taylor Swift : The Eras Tour Book».

«Je n'oublierai jamais l'appel lorsque j'ai expliqué à mon équipe mon idée du concept de la tournée «The Eras». À l'époque, je travaillais sur l'album «Midnights», et au lieu de suivre la formule habituelle d'une tournée dédiée à cet album, j'ai voulu quelque chose de différent. Rien ne me rebute plus que de refaire ce que j'ai déjà fait», a-t-elle écrit dans le prologue de l'ouvrage, paru le vendredi 29 novembre, et rapporté par Us Weekly.

Dans ses pages, la musicienne est revenue sur chaque ère musicale dans l'ordre de la performance, illustré par des photos de la construction de la scène, de ses micros et guitares personnalisés, ses costumes sur mesure, ainsi que de ses répétitions, incluant l'ajout de son dernier album, «The Tortured Poets Department» aux concerts.

L'artiste a expliqué à son équipe vouloir «s'engager pleinement» dans chaque époque et chaque album passé, «musicalement, stylistiquement et esthétiquement», afin de «célébrer et honorer autant les nouveaux fans que ceux présents depuis le tout début».

Une tournée intense

En évoquant les albums «Folklore», «Evermore» et «Midnights», ainsi que le processus de réenregistrement de ses six premiers albums comme principales sources d'inspiration, Taylor Swift a exprimé un regain d'amour pour son travail passé.

Cette redécouverte lui a donné l'envie d'«honorer» l'engagement de ses fans envers elle et ses albums réenregistrés. «Ces nouveaux albums et mes réenregistrements m'ont posé un véritable dilemme : comment diable allons-nous interpréter toute cette musique en live ?», a-t-elle confié.

Pendant près de deux ans, la chanteuse a livré une performance épique de plus de trois heures, avec 45 chansons couvrant ses 11 albums, interprétées lors de 152 spectacles à travers 54 villes dans le monde. «Mon objectif était que chaque fan quitte ce spectacle en sachant que je leur ai donné absolument tout ce que j'avais», a écrit la star.

Après avoir rendu hommage à son équipe, son groupe, ses chanteurs et ses danseurs «qui ont tous fait preuve d'un dévouement à la hauteur de l'ampleur et des défis de ce spectacle», Taylor Swift a eu un petit mot pour ses fans. Elle les a notamment remerciés d'avoir fait de la tournée «ce qu'elle est devenue», laissant planer un mystère sur ses projets futurs avec une note manuscrite : «À la prochaine ère…».

«The Eras Tour», déjà reconnue comme la tournée la plus lucrative de tous les temps avec des recettes estimées à deux milliards de dollars, se conclura à Vancouver (Canada) le dimanche 8 décembre.