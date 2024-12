Kraven The Hunter : les 8 premières minutes du film partagées par Sony

Sony a décidé de diffuser les 8 premières minutes de son film «Kraven : The Hunter» en avant-première, qui doit sortir en salle le 18 décembre 2024.

Noeël avant l'heure. L'extrait proposé par Sony - les huit premières minutes du film «Kraven : The Hunter» - est présenté par Aaron Taylor-Johnson lui-même. La star de ce nouveau blockbuster de Marvel, qui joue le rôle de l'antihéros Kraven, offre ces quelques minutes du long-métrage avant sa sortie, en «cadeau de fin d'année» pour son public.

«C'est mon cadeau pour vous, joyeuses fêtes»

«Kraven : The Hunter» est l'un des films les plus attendus de la fin d'année. Avec en vedette la star montante Aaron Taylor-Johnson et le toujours très populaire Russell Crowe, la toute nouvelle adaptation de Marvel a tenté un coup médiatique en diffusant ses 8 premières minutes. De quoi permettre au public de se faire une idée, avant de rejoindre ou non les salles de cinéma.

The first blood is shed. Get an exclusive look at the opening 8-minute sequence of #KravenTheHunter. Get your tickets NOW. Only in theatres December 13. https://t.co/AXakPSvmaB pic.twitter.com/AgTYPfUDlc — Kraven The Hunter (@KravenTheMovie) December 2, 2024

Dans plusieurs interviews données avant la sortie du film, la vedette Aaron Taylor-Johnson avait promis «beaucoup d'action». Une promesse largement tenue dans ces huit premières minutes, où l'on peut voir le personnage principal s'évader d'une prison russe et combattre certains de ses codétenus.

Dans cet extrait, on découvre la puissance féroce et la vitesse surhumaine de Kraven, qui se nomme déjà «Kraven The Hunter» lorsque l'un de ses ennemis au sein du pénitencier lui demande de se présenter. On peut également entendre Aaron Taylor-Johnson dans un parfait russe, lui qui doit ces facilités linguistiques à ses origines.