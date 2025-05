Lois & Clark : Dean Cain avoue avoir été surpris par le professionnalisme de Teri Hatcher sur le tournage

Invité du podcast «Inside of you», Dean Cain est revenu sur ses années passées à incarner Superman dans la série «Lois & Clark», notamment l’intransigeance de Teri Hatcher sur le tournage.

Un bourreau de travail. Dean Cain a profité de son passage au micro du podcast «Inside of you» animé par Michael Rosenbaum, pour exprimer tout le respect qu’il avait pour l’éthique de travail de Teri Hatcher sur le tournage de la série «Lois & Clark». «Dans l’ensemble, c’était génial. Incroyable. Une superbe façon de lancer sa carrière», a commencé l’interprète de Superman, avant que l’animateur ne lui demande si cela avait été facile de travailler avec Teri Hatcher sur cette fiction, diffusée de 1993 à 1997.

«Parfois c’était ma meilleure chose au monde, et parfois c’était plus difficile. Nous avions une belle alchimie. Il y a eu des moments où c’était la chose la plus facile à faire», explique Dean Cain, avant de préciser que lui et sa partenaire avaient deux visions opposées de leur métier, lui étant pragmatique et elle, perfectionniste. «Je suis pour le collectif. Je suis très simple. Mettez-moi où vous voulez, on y va. Je suis là pour plier l’affaire le plus rapidement possible», lance-t-il. «Je voulais en finir et rentrer chez moi. Finissons-en. Faisons du mieux possible, faisons ce qu’il faut faire et rentrons chez nous», ajoute-t-il.

La meilleure Lois Lane de l'histoire

Selon lui, Teri Hatcher ne fonctionnait pas du tout de cette manière, et privilégiait la qualité à la rapidité. «Il y a des fois où je me disais qu’elle ne voulait simplement pas rentrer chez elle, parce qu’elle questionnait cet infime détail qui n’avais rien à voir avec ce que nous faisions et qui nous mettait en retard de 2h30», clame-t-il. Dean Cain reconnaît toutefois que cette intransigeance portait ses fruits à l’écran. «Elle était la meilleure actrice en plateau, je lui accorde cela volontiers. Elle portait la série. Et je n’avais plus qu’à la suivre. Cela fonctionnait à merveille», précise-t-il.

Selon l’acteur, aujourd’hui âgé de 58 ans, Teri Hatcher est la référence absolue dans l’incarnation de Lois Lane à l’écran, aussi bien sur le petit que le grand écran. «Elle était une icône, et je pense toujours que, sans vouloir offenser les autres comédiennes qui l’ont incarnée, qu’elle est la meilleure Lois Lane de tous les temps», conclu-t-il.