«Peacemaker», saison 2 : James Gunn insiste sur l'importance de la série dans l'histoire de «Superman» et du nouveau DCU

Attendue sur HBO Max en France, le 22 août prochain, la saison 2 de «Peacemaker» avec John Cena aura une importance capitale pour la suite du DCU – DC Cinematic Universe – selon James Gunn, avec la présence de plusieurs personnages aperçus dans «Superman».

Un rendez-vous immanquable. James Gunn a profité de sa présence à l’avant-première de la saison 2 de «Peacemaker» à New York – et qui sera à découvrir en France sur HBO Max à partir du 22 août – pour souligner l’importance colossale de la série avec John Cena pour l’avenir du nouveau DCU – DC Cinematic Universe – dont le film «Superman» était la mise en bouche, au micro du site américain The Hollywood Reporter.

"I don't think there's anything I've ever done that I love more than this season" – James Gunn talks about how #Peacemaker Season 2 sets up his larger vision for the DCU pic.twitter.com/lHWDLGZbpE — The Hollywood Reporter (@THR) August 13, 2025

«C’est une partie primordiale. Superman mène directement à Peacemaker, et soulignons que cette fiction s’adresse aux adultes, pas aux enfants. Nous avons l’intégralité de ce qui vous attend dans le DCU qui prend racine dans cette saison de 'Peacemaker'. C’est incroyablement important», a souligné le grand patron de DC Studios en charge de piloter l’ensemble des projets.

«Il y aura beaucoup d’invités, beaucoup de personnages présents, dont certains ont déjà été aperçus dans 'Superman'. Je ne crois pas qu’il y ait une chose que j’ai autant apprécié faire que cette saison de 'Peacemaker', et je suis impatient que le public puisse la découvrir», a-t-il ajouté. James Gunn a également annoncé avoir commencé à travailler sur la suite de «Superman», qui a rencontré un vrai succès en salles cet été.

«J’ai déjà terminé de traiter la prochaine histoire que je vais appeler ‘Superman Saga’. Le traitement a été fait, ce qui signifie que cela a été intensément peaufiné. Je travaille dessus actuellement et j’espère pouvoir lancer la production de ce film dans un avenir assez proche», a-t-il indiqué. Une preuve supplémentaire de l’investissement personnel total de James Gunn dans la construction du DCU.