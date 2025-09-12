Emmy Awards 2025 : voici les 5 séries dramatiques les plus récompensées de l'histoire de la cérémonie

Depuis la première apparition de la catégorie de la meilleure série dramatique aux Emmy Awards en 1951, cinq d'entre elles se distinguent avec quatre victoires à leur actif.

Capitaine Furillo

© NBC Television

Diffusée sur la chaîne américaine NBC, et en France sur CANAL+, de 1981 à 1987, «Capitaine Furillo» a été la première série à s’imposer quatre fois consécutivement, de son lancement à 1984. Cette création de Steven Bochco et Michael Kozoll suit le quotidien d’un commissariat de Chicago où des policiers privés de moyens se retrouvent à faire face à des situations professionnelles et personnelles particulièrement compliquées.

La Loi de Los Angeles

© NBC Television

Lancée sur NBC en 1986, et en France sur La Cinq, «La Loi de Los Angeles» s’est rapidement imposée comme un rendez-vous incontournable dans les foyers américains autour des intrigues rythmant la vie du cabinet d’avocats McKenzie, Brackman, Chaney et Kuzak de Los Angeles. Relations amoureuses, trahisons, et plaidoiries enflammées ont participé au succès de cette fiction créée par Steven Bochco et Terry Louise Fisher, qui remportera le prix de la meilleure série dramatique en 1987, 1989, 1990 et 1991.

The West Wing : À la Maison-Blanche

© NBC Television

La série d’Aaron Sorkin est l'une des trois séries de l’histoire à avoir remporté le prix de la meilleure série dramatique quatre fois consécutivement, de 2000 à 2003. Diffusée de 1999 à 2006 sur la chaîne américaine NBC, et en France sur France 2, elle voit Martin Sheen incarner un président démocrate des États-Unis devant faire face aux turbulences politiques du pays, ainsi que sur la scène internationale, au gré de son mandat.

Mad Men

© AMC Networks

Série trop souvent oubliée des conversations des meilleures séries de tous les temps, «Mad Men» avait fait sensation au moment de son lancement en 2007 sur la chaîne AMC. La création de Matthew Weiner voit Jon Hamm incarner le cadre d’une agence publicitaire new-yorkaise en pleine croissance dans les années 1960, s’attachant à dépeindre l’évolution des mœurs de l’époque à travers plusieurs composantes de la société américaine (tabac, alcool, place de la femme, racisme, environnement, etc.). Elle est la troisième et dernière série de l’histoire à s’être imposée quatre fois consécutivement dans cette catégorie.

Game of Thrones

© HBO Max

Véritable phénomène télévisuel et culturel dès son lancement en 2011, cette série adaptée des romans de George R.R. Martin a dominé la concurrence pendant des années, remportant quatre trophées, en 2015, 2016, 2018 et 2019. Mieux encore, elle détient le record de récompenses en une seule cérémonie avec 12 prix cumulés en 2019, le plus grand nombre de récompenses pour une série dramatique toutes catégories confondues (59) de l'histoire, et le plus de récompenses pour un seul épisode avec six trophées rien que pour «Battle of the Bastards» en 2016.