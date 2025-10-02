Toute l’actu en direct 24h/24
Emily in Paris : Ashley Park et Paul Forman, en couple à la ville comme à l’écran, se sont séparés

Le couple était ensemble depuis deux ans. [Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

L’actrice Ashley Park, interprète de Mindy dans la série «Emily in Paris», et l’acteur Paul Forman, se sont séparés après deux ans de relation. En couple à la ville, les deux acteurs l’étaient également dans la série. 

C’est la fin. Après deux ans de relation, Ashley Park et Paul Forman ont rompu a appris le site américain TMZ. Une rupture qui remonterait au mois dernier, selon le site américain et verrait donc l’interprète de Mindy et l’acteur Paul Forman, alias Nicolas de Leon dans la série Netflix «Emily in Paris », prendre des chemins séparés. En couple dans la série, les deux acteurs partageaient aussi leur vie à la ville, après s'être rencontrés sur le tournage en 2021. La rumeur d'une romance entre les deux avait vu le jour fin 2022 avant que le couple n'officialise un an plus tard.

Ensemble, ils ont notamment traversé un moment difficile dans la vie d'Ashley Park, lors qu’en décembre 2023, l'actrice a frôlé la mort après un choc septique, qui l’a conduit en soins intensifs. A l’époque, la comédienne avait tenu à souligner le soutien sans faille de Paul Forman, officialisant par la même occasion leur relation. «Tu as apaisé mes peurs et tu m’as accompagnée à travers les ambulances, trois hôpitaux étrangers, une semaine en soins intensifs, d’innombrables scans, tests et injections, une douleur atroce et tant de confusion alors que nous étions seuls à l’autre bout du monde, loin de ceux que nous connaissons», avait notamment noté l’actrice. 

Sur le même sujet Emily in Paris : l'actrice Ashley Park a fait son retour sur le tournage après son terrible choc septique Lire

Une page se tourne désormais pour les deux acteurs, qui se donneront toutefois la réplique dans la saison 5 de la série «Emily in Paris», attendue le 18 décembre prochain. 

