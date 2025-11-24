«Dexter : Resurrection» : on connaît la date de tournage de la saison 2

De passage dans l’émission audio «Dark passengers : A Dexter Podcast», Clyde Phillips, en charge de piloter la série «Dexter : Resurrection», a révélé que le tournage de la saison 2 serait lancée au printemps 2026.

Le calendrier est fixé. Énorme succès d’audience et critique à son retour à l’antenne en août dernier sur CANAL+ (où l’intégralité de la saison 1 est disponible), «Dexter : Resurrection» avait été renouvelée pour une saison 2 en octobre dernier par la chaîne américaine Showtime.

Sans nouvelle depuis, c’est le showrunner Clyde Phillips qui vient de révéler la date du lancement du tournage de la saison 2 au 13 avril 2026, lors de son passage dans l’émission audio «Dark passengers : A Dexter Podcast». Un agenda en phase avec une précédente annonce où il estimait que ce deuxième chapitre serait probablement tourné entre le printemps et l’été 2026.

Les fans peuvent dès lors espérer une diffusion pour l’automne de la même année au plus tôt. Si rien n’a filtré sur l’intrigue de cette saison 2, il semble possible que la série continue d'explorer la relation entre Dexter et son fils Harrison, qui a rejoint l’académie de police. On peut également imaginer voir le serial-killer partir en chasse de certains de ses anciens ennemis. Reste à voir quels personnages de la saison 1 seront de retour dans cette suite très attendue.