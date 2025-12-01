«The Beast in Me» : la série avec Claire Danes et Matthew Rhys aura-t-elle une saison 2 ?

Carton de cet automne, le thriller «The Beast in Me» avec Claire Danes et Matthew Rhys sera-t-il renouvelé pour une saison 2 ?

Bien qu’elle ait été conçue comme une mini-série, certains se prennent à rêver d’une autre saison. «The Beast in Me», qui suit le face-à-face sous haute tension entre Claire Danes (Homeland) et Matthews Rhys («The Americans»), a séduit de nombreux spectateurs depuis sa mise en ligne le 13 novembre dernier.

Alors qu’elle occupe actuellement la place de numéro 1 du Top 10 de Netflix, les fans se demandent si elle connaîtra une saison 2. Une question à laquelle la plate-forme de streaming n’a pas formellement répondu, «The Beast in Me» n’ayant pour l’heure pas été officiellement renouvelée, ni annulée. Mais l’espoir qu’elle connaisse un jour une suite n’est, en tous les cas de la bouche de son showrunner, pas illusoire.

A propos de la possibilité d'une saison supplémentaire, Howard Gordon avait en effet déclaré pour People : «On verra comment la série sera accueillie. Si une histoire se présente, nous seront ouverts à la discussion». «Tant qu’Aggie (Claire Danes) parcourt la planète et qu’elle écrit, je pense qu’il y a probablement une histoire à raconter», avait-il aussi dit dans une interview accordée à TV Insider. «Je dirais que tout est possible. Et franchement, je pense que tout le monde s'est vraiment éclaté pendant le tournage», avait-il poursuivi. «On a tellement passé de bons moments que si Netflix le voulait et si – et c'est un grand si – on trouvait une histoire qui vaille vraiment le coup, on serait tous partants pour recommencer, ou une version différente.»

Thriller haletant

Howard Gordon a même déjà une idée précise de ce qu’il souhaiterait explorer. Il a confie à The Wrap vouloir se pencher sur la relation d'Aggie avec son père. «Je pense que dans la mesure où Aggie est une écrivaine qui a atteint cette nouvelle étape de sa vie, quelle qu'elle soit, s'il y a une histoire à raconter, il pourrait y en avoir d'autres. Le personnage de son père escroc m'intrigue d'une certaine manière. On verra comment la série est accueillie et si une idée émerge. Mais je pense qu'ils seraient ouverts à d'autres développements.»

Thriller psychologique haletant, «The Beast in Me» suit une autrice à succès dévastée par le chagrin, Aggie Wiggs (Claire Danes), qui voit sa vie une nouvelle fois chamboulée avec l’arrivée d’un nouveau voisin très envahissant : Nile Jarvis (Matthew Rhys), un magnat de l’immobilier aussi riche que mystérieux qui a autrefois été accusé du meurtre de sa femme.



Il faudra encore patienter pour savoir si «The Beast in Me» connaîtra le même sort, mais ce ne serait en tous les cas pas la première fois qu’une mini-série joue les prolongations avec des saisons supplémentaires, à l’instar de «True Detective», «13 Reasons Why», ou encore «Big Little Lies».