Noël 2025 : voici 5 programmes incontournables à regarder pendant les fêtes

Le poste de télévision est toujours un compagnon de choix lors des fêtes de fin d’année. Film, documentaire, série, téléfilm ou dessin animé, voici une sélection de cinq programmes à regarder seul ou en famille.

le film Les cadeaux, à voir sur CANAL+

Cette comédie, signée Raphaëlle Moussafir et Chistophe Offenstein, réuni à l’écran un casting de qualité – Chantal Lauby, Gérard Darmon, Camille Lellouche, Mélanie Doutey, Vanessa Guide, Gringe, Max Boublil ou encore Tom Leeb – autour d’un scénario à l’humour décapant. L’histoire suit les membres d’une famille qui se retrouvent pour partager le repas de Noël où les cadeaux des uns et des autres vont être à la source de nombreuses situations inédites.

la série Stranger Things, à voir sur netflix

C’est LA série à ne pas manquer en cette période de fin d’année. Après quatre premiers épisodes dévoilés le 26 novembre dernier, l’ultime saison 5 de «Stranger Things» s’apprête à mettre en ligne trois inédits le 26 décembre à 2h du matin, heure française. L’épisode final sera à découvrir le 1er janvier à la même heure. Une conclusion qui rend déjà nostalgiques tous les fans de cette fiction lancée en 2016.

le documentaire Bestiaire de Noël, à voir sur Arte

© ARTE

Le documentaire «Bestiaire de Noël – Entre le renne et l’âne gris», à découvrir sur Arte, se penche sur les grandes figures de la nature liées aux fêtes de fin d’année : l’âne de la Nativité, les sapins, les rennes du père Noël ou encore le rouge-gorge. Un voyage de 43 minutes qui emmène les téléspectateurs dans un voyage allant des terres glacées de Norvège aux paysages tropicaux du Kenya, en passant par les îles Britanniques et les régions montagneuses de Géorgie.

le dessin animé Le grand Noël des animaux, à voir sur OCS

C’est sur OCS que petits et grands auront l’occasion de vivre une aventure féérique avec «Le grand Noël des animaux» qui, à travers cinq histoires enchanteresses, raconte des aventures pleines d’action et de merveilles à travers le monde, de la France au Japon en passant par les aurores boréales de l’hémisphère nord.

Le téléfilm La nounou de Noël, à voir sur CANAL+

© WME Home entertainment

Accessible sur CANAL+, «La nounou de Noël» raconte l’histoire de parents qui, coincés en Europe en raison de l’annulation de leur vol, se retrouvent à embaucher accidentellement deux baby-sitters au profil diamétralement opposé pour s’occuper de leurs enfants et du chien la veille de Noël. Il y a Nora, la meilleure amie de la mère, et Max, le demi-frère guitariste du père. Sur place, les deux s’opposent immédiatement sur la marche à suivre, avant que leur attraction mutuelle ne fasse son effet.