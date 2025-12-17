Voici les 15 séries incontournables de l'année 2026

Avec la multiplication des plates-formes de streaming, les fictions produites pour le petit écran s’enchaînent à un rythme effréné. Voici les 15 séries les plus attendues de l’année 2026.

B.R.I, saison 2 – 12 janvier

© Caroline Dubois / Cheyenne Federation / Canal+

Après le succès de la première saison en 2022, la série «B.R.I» fera son retour avec une nouvelle fournée de 8 épisodes à découvrir partir du 12 janvier 2026 sur CANAL+. Pilotée par Jeremie Guez, la saison 2 permettra aux téléspectateurs de retrouver le personnage de Saïd, incarné par Sofian Khammes, ancien membre des forces spéciales ayant été déployé en Syrie, appelé à prendre la tête de la BRI de Versailles, composée de flics d’élite : Badri (Rabah Naït Oufella), Vanessa (Ophélie Bau), Julien (Waël Sersoub) et Socrate (Théo Cristine).

«À la suite d'une fusillade entre trafiquants de drogue et policiers, l’équipe de jeunes flics d’élite dirigée par Saïd se retrouve au cœur d’une vaste enquête qui s’avère bien plus complexe que prévue. Alors que le groupe tente par tous les moyens de faire tomber l'un des plus gros trafiquants européens, un mystérieux gang de braqueurs sans foi ni loi se met en travers de leur chemin», précise le pitch officiel de la série.

A Knight of the Seven Kingdoms – 19 janviEr

© HBO MAX

Le nouveau spin-off de «Game of Thrones» est attendu sur HBO Max, le 19 janvier. L'action de la série se déroule environ 72 ans après «House of the Dragons» et environ cent ans avant GOT, et raconte le périple de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg, dans un Westeros dominé par les Targaryen.

«Deux héros improbables erraient dans Westeros... un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereux exploits attendent ces amis improbables et incomparables», annonce le synopsis officiel.

La Chronique des Bridgerton, saison 4 – 29 janvier

© Netflix

C’est le 29 janvier sur Netflix que la saison 4 de «La Chronique des Bridgerton» sera dévoilée, avec une histoire centrée cette fois sur l’histoire d’amour entre Benedict Bridgerton, incarné par Luke Thompson, et Sophie Baek, personnage joué par Yerin Ha, actrice australienne d’origine coréenne.

Le synopsis officiel est le suivant : «La quatrième saison de ‘Bridgerton’ se concentrera sur le deuxième fils bohème Benedict (Luke Thompson). Bien que ses frères aîné et cadet soient tous deux heureux en ménage, Benedict est réticent à l'idée de se ranger, jusqu'à ce qu'il rencontre une captivante Dame en argent au bal masqué de sa mère».

The Boys, saison 5 – 8 avril

© Prime Video

La série à succès de Prime Video touche à sa fin. L’ultime saison 5 de «The Boys» verra Billy Butcher et Homelander se faire face pour la dernière fois dans cette adaptation acclamée du comics de Garth Ennis et Darick Robertson, dont l’action reprendra deux ans après les événements de la saison 4.

«Dans cette cinquième et dernière saison, c’est le monde d'Homelander, entièrement soumis à ses caprices erratiques et égocentriques. Hughie, La Crème et Frenchie sont emprisonnés dans un ‘Camp de la Liberté’. Annie lutte pour monter une opposition face à la force écrasante des Supes. Kimiko est introuvable. Mais lorsque Butcher réapparaît, prêt à utiliser un virus capable d'effacer tous les Supes de la carte, il déclenche une réaction en chaîne qui changera à jamais le monde et tous ceux qui l'habitent», précise le synopsis officiel.

Euphoria, saison 3 – avril 2026

© HBO

Après quatre ans d’attente, «Euphoria» se prépare à diffuser son dernier chapitre, décliné en huit épisodes sur HBO Max, avec le retour de Zendaya dans le rôle de Rue Bennett, ainsi que des personnages incarnés par Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer et Colman Domingo.

Si on ne connaît pas grand-chose de l’intrigue, Sam Levinson, le créateur de la série, avait précisé que le personnage de Rue allait apprendre à lutter contre ses addictions et à «explorer ce que cela veut dire d’être un individu avec des principes dans un monde corrompu». À noter que la série fera un saut dans le temps pour dévoiler la vie de ses personnages principaux plusieurs années après le lycée.

House of the Dragon, saison 3 – juin 2026

© HBO MAX

Adaptation du livre «La Danse des Dragons» de George R.R. Martin, qui raconte la guerre entre les membres de la Maison Targaryen près de 200 ans avant les événements de la série originale, la saison 3 de «House of the Dragon» s’annonce particulièrement épique, et devrait s’ouvrir avec la Bataille du Gosier – la bataille navale la plus sanglante de l’histoire de Westeros.

Deux nouveaux personnages feront leur apparition à l’écran, Ormund, le neveu de Otto Hightower, et surtout le prince Daeron Targaryen, troisième et dernier enfant né de la relation entre Viserys et Alicent. «Daeron rejoint l’histoire. Il joue un rôle déterminant dans le roman, et si vous lisez la suite des événements dans le livre, Daeron n’avait pas encore de rôle à jouer jusque-là, mais il est temps pour lui de faire son entrée», avait annoncé Ryan Condal, le showrunner de la série.

Lanterns, saison 1 – été 2026

© DC Studios / HBO

Adaptation du comics «Green Lantern», cette série en huit épisodes suivra Hal Jordan et John Stewart, deux membres de la Green Lanterns Corp., une équipe d’enquêteurs intergalactique qui vont se retrouver à enquêter sur une affaire mystérieuse sur Terre. Selon la présentation de James Gunn en janvier dernier, les événements de ce récit auront des répercussions sur l’ensemble des projets du DCU.

«C'est vraiment une série terrestre qui ressemble presque à 'True Detective', avec quelques Green Lanterns qui sont des flics de l'espace qui surveillent l'enceinte de la Terre. A ce moment-là, ils découvrent un mystère terrifiant qui est lié à notre histoire plus large du DCU», avait-il confié. A découvrir d’ici l’été 2026 sur HBO Max.

The Bear, saison 5 – courant 2026

© FX

Alors que la saison 4 devait être la dernière, «The Bear» a finalement été prolongée pour un cinquième chapitre par la chaîne américaine FX. Les téléspectateurs retrouveront Jeremy Allen White dans le rôle principal, Carmy, qui avait une importante décision à prendre en conclusion de la saison 4. À l’heure actuelle, on ne sait pas si cette saison 5 sera la dernière, ou le début d’une nouvelle aventure. Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Lionel Boyce ou encore Matty Matheson seront tous de retour au casting.

Dexter : Résurrection, saison 2 – automne 2026

© Showtime

Énorme carton pour son retour sur la chaîne américaine Showtime, «Dexter : Résurrection», qui poursuit les aventures du tueur en série Dexter Morgan, sera de retour pour une saison 2 à l’automne 2026 si tout se déroule comme prévu. Elle sera à suivre en France sur CANAL+.

Pour le moment, quasiment aucune info sur la suite de l’histoire n’a filtré dans la presse, mais il semble probable de voir la série continuer à explorer la relation entre Dexter et son fils Harrison, qui a rejoint l’académie de police. On peut également imaginer voir le serial-killer partir en chasse de certains de ses anciens ennemis, dont des personnages ayant survécu à la saison 1.

Only murders in the building, saison 6 – automne 2026

© Disney+

Le succès de la série avec Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez est indéniable, ce qui explique son renouvellement pour une saison 6 qui, les fans l’espèrent, sera disponible à l’automne 2026 – toutes les saisons précédentes ayant été lancées entre août et octobre chaque année (à part la saison 2, lancée en juin 2022).

Là encore, la plate-forme américaine Hulu met tout en œuvre pour qu’aucune information concernant l’histoire ne filtre dans la presse. Si ce n’est que le meurtre en clôture de la saison 5 sera au cœur des investigations menées par le trio d’animateurs de podcast. On sait également que la majeure partie du tournage de cette saison 6 se déroulera à Londres. Un décor de rêve pour un nouveau mystère qui s’annonce passionnant.

Ted Lasso, saison 4 – courant 2026

© Apple TV

En mars dernier, Apple TV a annoncé à la surprise générale qu’une quatrième saison de «Ted Lasso» allait voir le jour, avec Jason Sudeikis de retour dans le rôle principal, de même qu’une large partie du casting original, notamment Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein ou encore Phil Dunster.

Selon les premières révélations faites par Jason Sudiekis, le personnel du club de Premier League, AFC Richmond, va se retrouver à gérer une équipe de football féminin, avec le coach Lasso à la manœuvre. «Dans la saison 4, les gens d’AFC Richmond vont sauter avant de savoir où atterrir, découvrant que, peu importe l’endroit où ils arrivent, ils se trouvent exactement là où ils devaient être», avait précisé le comédien de 50 ans dans le podcast des frères Kelce.

The Gentlemen, saison 2 – courant 2026

© Netflix

L’incroyable succès de la saison 1 de «The Gentlemen» en 2024, série pilotée par Guy Ritchie inspirée de son film éponyme sorti en 2019, a convaincu Netflix de lui donner une suite. Après avoir découvert les activités criminelles de son père, ainsi que ses liens avec des réseaux mafieux, Eddie, le nouveau Duc de Halstead, va continuer à explorer ce monde en compagnie de Susie Glass, la fille du parrain Bobby Glass.

Selon Guy Ritchie, la saison 2 promet de voir les personnages principaux voyager de l’Angleterre à l’Italie, au moment où Eddie tente de faire face à tous ceux qui convoite ses affaires. Les enjeux seront encore plus élevés, et la pression devrait plus que jamais se faire sentir au gré des épisodes, à mesure que de nouveaux ennemis se feront connaître.

Buffy contre les vampires : New Sunnydale, saison 1 – fin 2026

Robyn Beck / AFP

Le retour de la série «Buffy contre les vampires», baptisée «New Sunnydale» sera sans aucun doute l’un des événements télévisés les plus attendus de l’année 2026. Les téléspectateurs retrouveront à l’écran Sarah Michelle Gellar, dont le personnage aura la mission de passer le relais à une nouvelle tueuse de vampires incarnée par Ryan Kiera Armstrong, récemment aperçue dans la série «Star Wars : The Skeleton Crew».

«Nova, une jeune fille de 16 ans passionnée de lecture, découvre qu’elle est une Tueuse de vampires dans un Sunnydale reconstruit, partagé entre le vieux et sordide Sunnydale et le New Sunnydale huppé. Pendant le Week-end des Vampires, un festival célébrant le sombre passé de la ville, les vampires Jack et Shirley surgissent d’un chantier de construction, tuent un adolescent et préparent un rituel pour lever une armée de vampires au ‘Cercle Maudit’», précise le synopsis officiel de la série.

Shogun, saison 2 – fin 2026

© FX&amp;amp;amp;nbsp;

Alors que le tournage a été annoncé pour janvier 2026, les fans espèrent que la saison 2 de «Shogun» sera visible d’ici la fin 2026 sur la chaîne américaine FX. Cette dernière a précisé que l’histoire reprendra dix ans après les événements de la première, et «continuera d’explorer la relation entre deux hommes issus de deux mondes totalement différents, dont le destin est intimement entremêlé».

Récompensé par l’Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique en septembre 2023 (où la série avait récolté 18 prix au total), Kiroyuki Sanada reprendra le rôle du seigneur Yoshii Toranaga, et Cosmo Jarvis celui du navigateur britannique John Blackthorne, dont l’arrivée sur les rives du Japon a profondément influencé l’existence de ceux dont il a croisé le chemin.

Mercredi, saison 3 – fin 2026 (voir 2027)

© Netflix

Avec un lancement de la production de la saison 3 annoncé pour février 2026, on garde espoir de voir «Mercredi» faire son retour sur Netflix avant la fin de l’année (2027 paraît toutefois plus plausible). Si le secret entourant l’intrigue de ce troisième chapitre reste entier, on sait que l’actrice française Eva Green rejoindra le casting dans la peau de tante Ophélia.

Une présence qui promet de rendre la série «plus sombre», selon l’annonce officielle de Netflix fin novembre. Les téléspectateurs retrouveront bien évidemment Jenna Ortega dans le rôle principal. Ainsi que Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (Hester Frump), Luis Guzman (Gomez Addams) ou encore Emma Myers (Enid Sinclair).