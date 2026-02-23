«A Knight of the Seven Kingdoms» : quand la saison 2 sera-t-elle diffusée et de quoi parlera-t-elle ?

La première saison de «A Knight of the Seven Kingdoms» s'achève ce lundi avec la diffusion de l'épisode 6 sur HBO Max. Les fans seront heureux d’apprendre que la série a déjà entamé le tournage de sa saison 2.

Les aventures de Dunk et Egg ne sont pas terminées. Alors que le final de la première saison de «A Knight of the Seven Kingdoms» a été mis en ligne ce lundi en France sur HBO Max, le tournage de la suite a déjà commencé, après avoir été lancé en décembre 2025, à Belfast. HBO Max avait en novembre 2025 officiellement annoncé le renouvellement de la série pour une deuxième saison, avant même le lancement de la première.

La saison 2 adaptera le deuxième roman court des «Tales of Dunk and Egg» de George R.R. Martin, «L’épée lige». Le showrunner Ira Parker, dans une interview accordée à AV Club, a déclaré : «Nous abordons maintenant "L'Épée lige", qui est à plusieurs niveaux ma nouvelle préférée, avec Rohanne Webber, alias la Veuve Rouge, Ser Bennis et Ser Eustace, des personnages devenus culte». Il a ajouté : «Nous avons trois acteurs absolument brillants qui vont interpréter ces rôles. Je suis impatient. Nous sommes en train de monter quelques scènes, et les réalisateurs en visionnent déjà quelques-unes. C'est agréable de voir la saison 2 prendre forme petit à petit.»

En route vers Dorne

Attention spoiler. Très différente de l’ambiance de «House of the Dragon», l’autre spin-off de Game of Thrones actuellement diffusé (la saison 3 arrivera en juin) et acclamé par la critique, la série «The Knight of the Seven Kingdoms» situe son histoire 100 ans avant les événements de GOT et concentre son récit sur Ser Duncan le Grand, dit Dunk (Peter Claffey), un aspirant chevalier, et Egg (l'Œuf, incarné par Dexter Sol Ansell), alias Aegon Targaryen, prince héritier et fils cadet de Maekar (Sam Spruell).

A la fin de la saison 1, Dunk (Peter Claffey) est amoché après la victoire des chevaliers qui se sont ralliés à sa cause dans un combat acharné contre l'équipe d'Aerion Targaryen (Finn Bennet). Il se sent coupable de la mort de Baelor Targaryen (Bertie Carvel), son coéquipier et héritier du Trône de Fer, frappé d’un coup de masse à la tête par son propre frère Maekar (Sam Spruell). Le fils de ce dernier, Egg, veut suivre Dunk et devenir officiellement son écuyer alors que le chevalier a décidé de reprendre la route en solitaire. A la fin de l’épisode, tandis que les deux envisagent de se rendre à Dorne, Maekar s'inquiète de la disparition de son fils.

«Ils vont bien à Dorne, a confirmé Ira Parker pour Variety. Je laisse aux spectateurs le soin de découvrir la part de Dorne que nous y abordons dans la saison 2. Je ne sais pas si je suis censé en parler pour l'instant. Globalement, nous suivons les livres. La saison 1 s'intitulait «Le Chevalier Errant», la saison 2 «L'Épée lige», et j'espère que la saison 3, si elle voit le jour, s'intitulera «Le Chevalier Mystérieux».

Nouveau titre

A la question de savoir pourquoi le titre «A Knight of the Nine Kingdoms» («Un Chevalier des Neuf Royaumes ») est apparu à la fin de la saison 1, Ira Parker a commenté : «Je plaisante peut-être un peu trop. Certains vont détester, voire me lyncher pour ça (…). Le public va réagir, et moi aussi, après quelques mois sans les revoir. On verra bien. J'aime bien. Et la plupart des créatifs formidables avec qui j'ai travaillé l'ont aimé aussi. C'est sincère. Tout est vrai. Il y a neuf royaumes à ce moment-là.».

La saison 2 devrait être diffusée sur HBO Max en 2027. Se pose dès lors déjà la question d’une saison 3 et au-delà. Alors que la série s’inspire de trois nouvelles de George R.R. Martin, Casey Bloys, président-directeur général de HBO et Max Content, voit loin : «C’est tout à fait possible d’aller au-delà des ouvrages. Mais ce serait une discussion à avoir avec le showrunner Ira Parker et George R.R. Martin. On verra. Ils produisent la saison 2 en ce moment même, et une saison 3 devrait suivre. Je ne me suis pas encore penché sur ce qui serait possible après, mais s’il a d’autres histoires, ce sera forcément un sujet de discussion.»