«Il y en a un que j'ai vu plus que les autres» : voici lequel de ses films Leonardo DiCaprio a le plus regardé

Leonardo DiCaprio, un des plus grands acteurs de sa génération, a une filmographie composée de grands classiques. S'il a récemment avoué ne pas regarder ses propres films, il y en a bien un qu'il a visionné à plusieurs reprises.

Une vraie fierté. Leonardo DiCaprio est, à 50 ans, un des meilleurs acteurs de sa génération avec une filmographie impressionnante à son actif. «Titanic», «Arrête-moi si tu peux», «Shutter Island», «Inception», «Le loup de Wall Street», ou encore «The Revenant», ses succès sur grand écran sont nombreux et variés.

Malgré cette liste alléchante, l'acteur américain avait déjà confié ne pas regarder les longs métrages dans lesquels il joue. «Je regarde rarement mes propres films», a-t-il avoué au réalisateur Paul Thomas Anderson, dans le magazine Esquire, la semaine dernière.

Néanmoins, il y a bien un de ses films qu'il a visionné à plusieurs reprises. «Pour être honnête, il y en a un que j'ai vu plus que les autres. C'est 'Aviator'», a-t-il affirmé. Sorti en France en 2005, ce long métrage centré sur la vie de l'homme d'affaires et aviateur Howard Hugues marquait la deuxième collaboration du comédien avec Martin Scorcese.

Une première nomination aux Oscars

«J’avais travaillé avec Marty (Martin Scorcese, ndlr) sur 'Gangs of New York', et je tournais autour d’un livre sur Howard Hughes depuis dix ans. J’ai failli le faire avec Michael Mann, mais il y a eu un conflit de calendrier et j’ai fini par l’apporter à Marty. C’était la première fois en tant qu’acteur que je m’impliquais totalement dans la fabrication du film, plutôt que d’être simplement un acteur engagé pour interpréter un rôle. Je ressentais une responsabilité nouvelle. Ce film a toujours fait ma fierté et a joué un rôle crucial dans la manière dont j’ai progressé dans cette industrie et suis devenu partie prenante d’une production pour la première fois», a-t-il détaillé.

Ce rôle a dès lors marqué un tournant dans sa carrière, dans la façon qu'il a ensuite eu d'aborder ses rôles, et son implication dans ses projets. Par ailleurs, «Aviator» est le premier film qui lui a valu une nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur. Il a ensuite été nommé pour «Blood Diamond», «Le Loup de Wall Street», avant d'enfin remporter une statuette pour «The Revenant», en 2016.