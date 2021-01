Elon Musk offre 100 millions de dollars à celui qui trouvera une technologie pour contrer le réchauffement climatique

Pas un jour ne passe sans qu'Elon Musk ne fasse parler de lui. Le milliardaire a annoncé via Twitter qu'il offrirait la bagatelle de 100 millions de dollars à celui qui trouvera la meilleure technologie de capture du carbone, afin de lutter contre le réchauffement climatique.

«J'offre 100 millions de dollars de récompense à la meilleure technologie de capture du carbone», a tweeté le milliardaire, ajoutant plus tard qu'il donnerait plus de détails la semaine prochaine.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021