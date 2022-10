Antarctique : le manchot empereur menacé d’extinction

C’est une triste nouvelle annoncée la semaine dernière par le Fish and WildLife Service, l'autorité américaine en charge de la protection de la faune. Le manchot empereur a été déclaré espèce en danger.

Le manchot empereur compte aujourd'hui plus de 600.000 individus mais se trouve désormais en danger, du fait de la fonte de la glace en Antarctique. Or, comme le décrit le site du U.S Fish and WidLife Service, les manchots empereurs ont besoin de glace de mer pour former des colonies de reproduction, chercher de la nourriture et éviter la prédation.

Selon les informations relayées par Franceinfo, les scientifiques estiment que la majeure partie de l’espèce pourrait disparaître d’ici 2100, si le réchauffement de l’eau et de l’air suit le rythme actuel.

Un appel à l’action

«Le changement climatique a un impact profond sur les espèces du monde entier et y faire face est une priorité pour l'Administration. L'inscription du manchot empereur sert de sonnette d'alarme mais aussi d'appel à l'action», a déclaré le Fish and WildLife Service, le 25 octobre dernier.

La situation du manchot empereur fait écho à la disparition du grand pingouin de l'Atlantique nord, en 1844, victime de la chasse humaine.