Réchauffement climatique : des records de température battus dans plusieurs villes de France

De nombreuses villes de France comme Tarbes, Biarritz et Strasbourg ont enregistré des températures largement supérieures aux normes de saison, allant jusqu’à 11 degrés de plus que la moyenne.

33,2°C à Ger (Pyrénées-Atlantiques), 31,1°C à Campistrous (Hautes-Pyrénées) ou encore 28,6°C à Courpière (Puy-de-Dôme). Ces températures relevées le vendredi 28 octobre inquiètent Météo France. «A quelques jours de la fin de ce mois d'octobre, l'anomalie de température moyenne affiche déjà une valeur supérieure à 3°C. Valeur très conséquente atteinte pour la dernière fois en février 2020», a indiqué le service météorologique sur son compte Twitter.

Ces records de chaleur n’avaient pas été enregistrés dans ces villes depuis 2004, pour le cas de Courpière notamment.

Une anomalie de température moyenne de 3°C environ

Cette vague de chaleur s’étend à presque tout le territoire puisqu’à Tarbes, le thermomètre a atteint 14°C de plus que la normale de saison. C’est huit degrés de plus pour Biarritz et jusqu’à 11 degrés de plus pour Strasbourg, où il a fait 24.6°C le 28 octobre, décrit Franceinfo.

Cette anomalie de température moyenne d'une valeur supérieure à 3°C n’était pas arrivée en France depuis février 2020, mais devrait fléchir dès ce dimanche, avant un retour à la normale en milieu de semaine prochaine.