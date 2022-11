Environnement : les maires vont être formés à la transition écologique

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu a annoncé que des formations à la transition écologique allaient être proposées à tous les maires de France en 2023.

Ce mardi, Christophe Béchu a annoncé que des sessions de sensibilisation et de formations à la transition écologique allaient être proposées à tous les maires de France.

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a indiqué chez nos confrères de RTL que ces explications, gratuites pour les élus, seraient lancées «dès le premier trimestre 2023».

Observer les conséquences du réchauffement climatique

Au-delà de la compréhension de la situation à l'échelle nationale ou mondiale, ces sessions de trois heures permettront de «regarder, territoire par territoire, ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et les manières dont on peut prendre des mesures pour les atténuer et s'y adapter», a indiqué le ministre.

Les édiles ne seront cependant pas obligés de suivre ces formations.

A noter que de telles sessions ont déjà été organisées dans le département de l'Indre.

Les communes se verront également attribuer un budget en 2023 afin de, notamment, «financer des rénovations de bâtiments». Le gouvernement a en effet débloqué près de 2 milliards d'euros «pour les actions favorables au climat».