Remaniement : tout savoir sur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires

Le maire d'Angers Christophe Béchu va être nommé ce lundi 4 juillet ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce proche d'Edouard Philippe remplacera Amélie de Montchalin, grande perdante des élections législatives.

Une consécration pour le maire d'Angers. Après s'être vu confié le poste de ministre délégué chargé des Collectivités territoriales en mai dernier, Christophe Béchu va être nommé, ce lundi 4 juillet, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, selon plusieurs médias. Il remplace ainsi la grande perdante des élections législatives, Amélie de Montchalin.

Depuis quatre ans, le nom de ce proche d'Edouard Philippe revenait à chaque remaniement.

Maire chevronné et issu de LR, parti qu'il a quitté en décembre 2017 après l'arrivée à sa tête de Laurent Wauquiez, il symbolise les terres d'ouverture pour un macronisme en quête d'ancrage local et d'élargissement politique.

Numéro 2 d'Horizons

Devenu en septembre 2021 secrétaire général du parti Horizons fondé par Edouard Philippe, Christophe Béchu avait marqué depuis longtemps son soutien au chef de l'Etat, notamment au travers de «La République des maires», une initiative pro-Macron lancée avec une trentaine d'élus en 2019.

Ce père de trois enfants, né à Angers dans le Maine-et-Loire, est âgé de 48 ans et diplômé de Sciences Po Paris. Il a suivi le cursus honorum des collectivités dans toutes les strates. Après des débuts comme conseiller municipal de la commune d'Avrillé, en banlieue d'Angers, il devient en 2004 le plus jeune président de conseil départemental de France, à l'âge de 29 ans.

Finalement élu maire en 2014, après 37 ans de mandat socialiste, il a été largement réélu en 2020 dès le premier tour avec le soutien de LREM mais sans rival LR. Il a aussi brièvement été député européen (2009-2011), puis sénateur de Maine-et-Loire (2011-2017).

Promoteur des mobilités douces, il se targue d'avoir fait d'Angers «la smart city (ville intelligente et connectée) la plus aboutie en France», avec ses vélos et trottinettes en libre-service.

En 2018, Emmanuel Macron l'avait déjà nommé président de l'Agence de financement des infrastructures de France (AFITF). Puis, lors du remaniement qui a eu lieu en mai dernier, Christophe Béchu avait fait son entrée dans le gouvernement d'Elisabeth Borne en tant que ministre délégué aux collectivités locales.