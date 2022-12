Etats-Unis : une fuite massive de pétrole en voie d’être maîtrisée

Une fuite sur l'oléoduc Keystone, qui a déversé jusqu'à 2,2 millions de litres de brut dans un cours d'eau aux Etats-Unis, était en voie d'être maîtrisée vendredi, selon les autorités américaines.

Une catastrophe environnementale. Si l'estimation sur l'ampleur de l'écoulement se confirme, il s'agira de la plus grosse fuite de pétrole aux Etats-Unis depuis 2013, selon l'association Pipeline Safety Trust, qui promeut la sécurité des oléoducs. Depuis plusieurs jours, 2,2 millions de litres de pétrole brut ont été déversés dans un cours d'eau au Kansas, après une fuite sur l'oléoduc de Keystone.

L'entreprise canadienne TC Energy, qui exploite l'infrastructure, a repéré l'incident mercredi soir dans le Kansas et a, dans la foulée, arrêté en urgence les flux d'hydrocarbures dans le tuyau. «Le segment affecté reste isolé» et l'écoulement du pétrole en aval «est contenu», a affirmé l'entreprise dans un message vendredi.

La cause de la rupture du tuyau n'avait pas été identifiée dans l'immédiat. «Nous surveillons et enquêtons sur la fuite du pipeline Keystone», a affirmé le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, dans un tweet.

We are monitoring & investigating the Keystone Pipeline leak first detected Weds night. Our Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration has issued a Corrective Action Order requiring a shutdown of the affected segment, analysis of the cause, and other safety measures.

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) December 9, 2022