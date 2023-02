Froid glacial aux États-Unis : que sont les cryoséismes qui frappent l'est du pays ?

Les États-Unis et le Canada sont en proie à un froid polaire depuis plusieurs jours, avec jusqu’à - 80°C ressentis… Du jamais vu, qui a provoqué des phénomènes climatiques rares, comme les cryoséismes, indétectables avec des sismographes.

Record battu. Avec - 108° Fahrenheit ressentis (- 78 °C), les relevés nocturnes sur le mont Washington (New Hampshire) ont enregistré, le 5 février dernier, la température ressentie la plus basse jamais enregistrée aux États-Unis.

Il s’agit là d’un indice subjectif correspondant à la sensation de froid ressentie. Mais la vague de froid polaire qui sévit depuis quelques jours dans le nord-est du pays a provoqué plusieurs cryoséismes – littéralement des «tremblements de glace».

What is an #icequake? Also known as "Cryoseism" or "frost #quake" it is a seismic event that may be caused by a sudden cracking action or glacial movement. Check out this incredible clip compiled by @sgascoin of the #Khumbu icefall near #Everest @CNES https://t.co/i3SDVrlEL6 pic.twitter.com/UJ99ohcyGf

— Raspberry Shake (@raspishake) March 6, 2020