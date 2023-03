Sécheresse : ces 8 gestes du quotidien pour réduire sa consommation d’eau

L’eau est souvent gaspillée par des mauvaises habitudes de consommation du quotidien. Voici quelques gestes simples qui vous permettront d’économiser cette ressource précieuse.

Les épisodes de sécheresse à répétition montrent à quel point l’eau est une ressource précieuse. Souvent gaspillée, elle pourrait être mieux utilisée grâce à de bonnes habitudes de consommation au quotidien.

Actuellement, 148 litres d’eau par jour et par personne sont consommés sur la planète, dont 39% uniquement pour la douche et le bain. Les derniers événements climatiques, dont le réchauffement ou la sécheresse, pointent du doigt une nécessaire amélioration dans la gestion de l’eau de chacun. Pour y parvenir, il existe quelques gestes à adopter chez soi pour économiser l’eau quotidiennement.

réduire ses besoins en eau

Privilégiez les douches aux bains. Une douche consomme de 35 à 60 litres d’eau quand un bain nécessite au minimum 150 litres. Une manière de réduire son utilisation est aussi de couper l'eau quand vous vous brossez les dents ou vous savonnez sous la douche.

Installez un pommeau de douche à économie d’eau

Ce système vous permettra de réduire de 50% le volume d’eau consommé sans perte de pression. Vous pouvez aussi vous procurer un bouton «stop-douche», vendu pour environ cinq euros en grande surface.

Il sert à arrêter l’eau lorsque vous vous savonnez et de retrouver ensuite le même débit et la même température dès que vous souhaitez que l’eau recommence à couler. De la même manière, un mitigeur thermostatique existe aussi pour le robinet de votre cuisine.

Utilisez des mousseurs sur vos robinets

Comme pour votre pommeau de douche, l’outil ne laissera ainsi couler plus que 7 à 8 litres d’eau par minute contre 12 litres d’eau par minute avec un robinet classique.

Economisez l'eau des toilettes

Vous pouvez installer des toilettes avec une double-chasse d’eau ou, si vous habitez seul, ne pas tirer la chasse à chaque fois que vous urinez. Pour encore plus d’économies, vous pouvez opter pour des toilettes sèches, qui comme son nom l’indique, n’utilisent pas d’eau.

Bien exploiter ses appareils électroménagers

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, ne prélavez pas inutilement la vaisselle avant et préférez le programme éco de votre machine. Le cycle est plus long, mais nécessite moins d’énergie et moins d’eau.

Veillez aussi à bien remplir votre machine avant de lancer un cycle afin de ne pas consommer à vide. Si vous devez changer ou acheter un appareil électroménager, pensez à bien regarder les étiquettes indiquant la consommation énergétique de l’appareil.

récupérez l'eau

Lavez vos légumes dans une bassine d’eau. Cela vous permettra de récupérer l’eau utilisée pour arroser vos plantes. Si vous possédez un jardin, installez un système de récupération d’eau de pluie avec un collecteur branché sur la gouttière de votre toiture. Quelque 100 m2 de toiture permet de récolter 70 m3 d'eau gratuite en moyenne par an.

Arrosez de manière efficace

Pour arroser votre jardin de la bonne manière, décroûtez la terre pour favoriser la pénétration de l'eau dans le sol et visez plutôt le pied de la plante. Ajoutez également de la paille pour retenir l’eau et freiner l’évaporation. Vous pouvez aussi avoir recours à un système d’arrosage automatique goutte à goutte et arroser au bon moment de la journée pour éviter une évaporation trop rapide, comme tôt le matin.

Adaptez le lavage de votre voiture

Privilégiez le lavage de votre voiture dans une station de lavage ce qui nécessite 60 litres d’eau contre 200 litres avec un tuyau d’arrosage.