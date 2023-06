Baignade : piscines, rivières, lacs, mer… Où faut-il nager pour éviter les bactéries et les virus?

Les vacances approchent, accompagnées de la chaleur de l'été et de l'envie de se baigner pour se rafraîchir. L'eau peut cependant recouvrir de nombreux dangers, il faut bien choisir où se baigner en sécurité.

L'été se rapproche et le besoin de fraîcheur se fait sentir. Mais attention, les baignades sauvages ne sont pas sans risques. En effet, il est possible de contracter des maladies en buvant la tasse ou tout simplement au contact de l'eau. Pour ne rien risquer, il faut prendre quelques précautions.

LES NAGEURS SAUVAGES SONT PLUS EXPOSÉS AUX DANGERS

Dans les eaux sauvages, il peut aussi y avoir des insectes, des microorganismes comme les algues bleu-vert, des bactéries, des virus et des parasites, ainsi que divers polluants. D'autant plus que les eaux usées non traitées se déversent régulièrement dans les mers, les rivières et les lacs. Les personnes elles-mêmes peuvent aussi contaminer les eaux de baignade avec leurs sécrétions, leurs selles ou certains produits comme la crème solaire, ce qui rend difficile de trouver un endroit sûr pour nager.

C'est pourquoi le chlore est présent dans les piscines, il sert à désinfecter l'eau pour éviter la contamination par des microorganismes causant des maladies. Cependant, le chlore peut réagir avec les matières organiques présentes dans l'eau pour produire des substances toxiques appelées «chloramines». Ces chloramines se répandent dans l'air et causent les odeurs de chlore si caractéristiques des piscines intérieures. Les chloramines peuvent aussi causer l'irritation des voies respiratoires, des voies urinaires, les otites et d'autres maux d'estomac.

LES MALADIES QU'IL EST POSSIBLE D'ATTRAPER

Malgré le fait que la piscine concentre certains risques, la baignade sauvage y est davantage exposée plus. Il est possible d'attraper différentes infections, plus ou moins graves, comme la dermatite du baigneur, qui est une irritation de la peau causée par le contact avec de petites larves présentes dans certains lacs.

La cryptosporidiose est une autre maladie possible, la contamination se fait soit via un animal ou un humain porteur du parasite présent dans les selles. On peut également contracter des infections aux yeux, aux oreilles, à la gorge ou encore la gastro-entérite. Par ailleurs, il est possible d'attraper la légionellose, qui est une infection causée par la bactérie Legionella, présente notamment dans les spas, mais pas dans l'eau de mer.

En mer, les baigneurs sont plus susceptibles de souffrir d'infections de l'oreille, du nez, de la gorge et du système gastro-intestinal. Il est donc fortement conseillé de se laver après avoir nagé dans des eaux.