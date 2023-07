Sécheresse : pourquoi cette commune a-t-elle été privée d’eau potable durant plusieurs jours ?

Conséquence directe du manque de précipitations ces derniers mois, les nappes phréatiques et les points d’eau en France sont dans une situation critique. Dans la commune de Cessenon-sur-Orb (Hérault), une quinzaine de foyers sont privés d’eau potable depuis le 20 juillet à cause du faible débit de la source d’eau alimentant le village.

Des effets de la sécheresse qui impactent directement le quotidien de certains Français. Dans le village de Cessenon-sur-Orb (Hérault), une quinzaine de foyers sont privés d’eau potable depuis le jeudi 20 juillet à cause du manque de débit de l’unique source d’eau alimentant la commune, selon la municipalité, contactée par CNEWS.

À l’origine, plus de 300 des 2.358 habitants de la commune ont été privés d’eau potable pendant plusieurs jours. Pour endiguer ce problème lié à la sécheresse, la mairie a fait appel aux villes voisines afin de ravitailler le village en eau via des camions citernes.

«On consomme entre 700 et 750 mètres cubes par jours et la source n'en produit que 640. Ce portage d'eau arrivera peut-être à équilibrer si la source se maintient et surtout si les citoyens sont solidaires les uns des autres, que certains se privent d'un certain confort», a détaillé Bernard Bosc, adjoint au maire en charge de l'eau, pour France 3 Occitanie.

Afin de réduire le coût de ces ravitaillements, estimé entre 2.500 et 3.000 euros la journée par la mairie, selon RMC, la municipalité a prévu de forer en urgence une deuxième source d’eau potable d’ici une quinzaine de jours.

Le département de l’Hérault en alerte renforcée

Face au manque de précipitations et aux vagues de chaleur observées dans la région ces dernières semaines, le site gouvernemental VigiEau a placé le département de l’Hérault en alerte renforcée.

Ce samedi, le préfet du département a même mis en place de nouvelles restrictions d’eau. Si ces dernières ne sont pas respectées par les habitants de l’Hérault, ils s’exposent à une amende de 1.500 euros.

Ce lundi, le ministre de la transition écologique Christophe Béchu a visité la Grande-Motte (Hérault) pour y rencontrer les maires des communes les plus touchées par la sécheresse.