Voici la plante qui résiste le mieux à la chaleur

Alors que l’été bat son plein et que les températures sont étouffantes, les hommes et les bêtes ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur : les plantes, elles aussi, doivent apprendre à s'adapter.

Si certaines plantes ont beaucoup de mal à s'épanouir en période de canicule, le bambou est, quant à lui, une plante aux super-pouvoirs, capable de supporter à la fois la sécheresse et un soleil de plomb.

une plante invincible

La capacité du bambou à résister à la chaleur provient de sa capacité à conserver l'eau plus efficacement que la plupart des autres plantes, ce qui le rend extrêmement précieux dans les régions souffrant de sécheresse.

La plante est dotée d’un système racinaire redoutable qui lui permet de s’étendre très rapidement dans un environnement hostile. Les feuilles minces du végétal, en plus de lui offrir un ombrage naturel et rafraîchissant, jouent également un rôle essentiel en réduisant sa transpiration et sa perte d'eau.

En outre, le bambou joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique car il libère davantage d'oxygène dans l'atmosphère et absorbe plus de dioxyde de carbone.

Pour ajouter de la couleur à son jardin même en période estivale, il est possible de sélectionner des fleurs qui résistent aussi bien à des températures élevées qu'à un soleil tapant. C’est le cas des cosmos, des soucis, des salvias (une variété de sauge), des géraniums, des pervenches mais aussi des bégonias ou encore des zinnias.

Comme les pénuries d’eau sont plus fréquentes dans les climats plus chauds, une majorité de ces fleurs est également résistante à la sécheresse, un avantage, et non des moindres, lorsqu'on part en vacances tout le mois d'août.